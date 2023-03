Se está durmiendo Morelos en inversión: Coparmex 

Victor Manuel Mendoza Moreno, presidente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Morelos dijo que, después de tres meses de haber iniciado 2023, el estado se está “durmiendo” en materia de economía y desarrollo, porque no se está “vendiendo” correctamente ante las grandes industrias para poder atraer inversión al estado.

Mendoza Moreno aseguró que las características geográficas y la riqueza de recursos naturales son buenos elementos para poder competir y lograr que los empresarios inviertan, sin embargo, el Gobierno no sabe manejarlo: “Nos estamos durmiendo en nuestros laureles, en el mundo del comercio internacional se está presentando un nuevo modelo que se llama nearshoring y no se está aprovechando”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El empresario detalló que al tener a una potencia mundial tan cerca del país, es fundamental establecer vínculos empresariales y comerciales más fuertes, tal y como lo establece el modelo de negocio nearshoring, ya que el objetivo es reducir costos y buscar proveedores más cercanos con la misma zona horaria.

Mendoza Moreno dijo que municipios como Xochitepec y Cuautla tienen mucho potencial para atraer empresas como Tesla u otras de talla internacional, sin embargo, aseguró que no hay promoción ni una discusión adecuada por parte del Gobierno, “Morelos no levantó la mano y no nos podemos quedar así, tenemos que captar inversión”.

Aseguró que la clave del desarrollo en la entidad es la unión, porque sin el trabajo coordinado no se puede llevar al estado hacia la misma meta.

De acuerdo con Data México, En el periodo de enero a septiembre de 2022, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Morelos alcanzó los -$58.7 millones de dólares.