Precio de marisco y pescado se incrementan hasta 40 por ciento

Aún no llega la vigilia y los precio de los mariscos y pescados ya se han incrementado entre un 30 y 40 por ciento, dieron a conocer locatarios del Mercado Adolfo López Mateos (ALM) de Cuernavaca.

Jaime Becerril Ramírez de la marisquería “Barra de Coyuca” comento que en el mes de diciembre estuvo en un buen precio el marisco, pero a partir de la primera semana de enero se incrementaron sus precios y aun faltando mucho para Semana Santa.

“Estamos esperando como llegan los precios porque en realidad está muy caro para el consumidor, expresó.

Comentó que se han incrementado entre un 30 y 40 por ciento el precio de mariscos y pescados, y esto ahuyenta a los clientes, o se asustan con los precios, citó como ejemplo que la mojarra la daban en 80 pesos el kilo, actualmente está en 100 pesos.

El camarón cristal se encuentra en 180 el kilo, el camarón café en 240 el kilo, el camarón de pacotilla 260 el kilo; mientras que el pulpo en 180 el kilo.

Mientras que el retazo d pescado en 100 peso el kilo, el pescado sierra 140 pesos, la mojarra grande en 100 pesos el kilo, mojarra más chica en 100 pesos.

El locatario espera que ya no incrementen más los precios en Semana Santa, porque esto sin duda afectara sus ventas, bajaran el número de consumidores.

De hecho destacó que en el Mercado Adolfo López Mateos tiene precios más accesibles que en pescaderías y supermercados.

La “Barra de Coyuca” la pueden encontrar en el lado sur del mercado ALM, dónde existen también otras pescaderías, todas con productos frescos, así como al interior de la plancha.

Por su parte los visitantes se vieron sorprendidos por el alza de los precios, como Martín vecino de Cuernavaca, comentó que acostumbra una vez al mes preparar mariscos, pero ahora decidió no comprar camarones y solo llevar mojarras.

“Estás muy elevados los precios, ya no me pudo dar el lujo de preparar camarones al mojo de ajo, llevo mojarra pero aun así están caras, no me quiero imaginar los precios en Semana Santa”, dijo.

Nora comentó que ella acostumbra desde marzo comprar camarones, pulso, pescados, filete, y lo congela para prepararlos en Semana Santa, sin embargo, con estos precios no cree hacerlo en esta ocasión.

“Nunca había visto que a estas alturas del año, los precios de los mariscos estuvieran por lo cielos, comprarlos ya representa un lujo”, expresó.

Otros refirieron que tendrán que hacer un gran esfuerzo económico para comprar y comer mariscos en a próxima temporada de Semana Santa.





