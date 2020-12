Por semáforo naranja quebrarán más negocios

Empresarios del sector hotelero han señalado que es preocupante que Morelos esté a muy pocos puntos de diferencia para alcanzar el cambio al semáforo epidemiológico en color rojo, esto debido a que el incremento de contagios de Covid-19 determina el volver a cerrar estos espacios, en donde sería difícil para ellos lograr recuperarse para el otro año.

De acuerdo a los empresarios, precisaron que durante este año los principales meses en que registran mayor afluencia y les permite su recuperación económica, cómo es Semana Santa, vacaciones de verano y los puentes vacacionales, tuvieron que permanecer cerrados debido a la pandemia y sus ahorros los ocuparon para poder mantener los pagos de sus empleados durante ese tiempo, así como el mantenimiento de sus empresas.

Por lo que de tener que volver a cerrar ya no podrían soportarlo, ya que durante los meses que se mantuvieron abiertos no lograban aumentar su ocupación hotelera, por lo que pese a sus esfuerzos no se pudo recuperar un poco de los gastos que tuvieron mientras se mantuvieron cerrados, por lo que puntualizaron que muchos de estos espacios cuentan con grandes espacios, con los cuales ellos pueden ofrecer sus servicios respetando las medidas, al no tener un aforo mayor a lo establecido para prevenir contagios.

Puntualizaron que saben que se debe privilegiar la salud de las personas, por lo que han invertido en equipo e insumos para ofrecer espacios seguros a visitantes y a sus propios empleados, esto con el fin de evitar que se registren contagios, por lo que piden que en caso de estar en un riesgo de regresar a rojo, se brinde un apoyo al sector para hacer frente a sus gastos, o bien, se les permita seguir trabajando respetando las medidas sanitarias.

Ante estos hechos, pidieron a la población extremar sus cuidados y ocupar en espacios públicos su cubrebocas, además de utilizar el gel antibacterial o realizar el lavado de manos de manera constante a fin de evitar más contagios y que las cifras sigan aumentado, ya que de semáforo naranja se podría regresar a rojo y con ello el cierre de negocios de ciertos sectores.