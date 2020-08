Por la pandemia, agonizan restaurantes de Morelos

A consecuencia de la bajas ventas, que nada más no repuntan debido a la pandemia y la falta de apoyos elementales de los tres niveles de gobierno, muchos de los restauranteros ya comienzan a optar por ir liquidando a su gente. Sin embargo muchos otros se enfrentan a la problemática de que no tienen para liquidar a sus trabajadores; es una situación muy crítica e incierta, expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Harry Nielsen León.

El representante de la industria restaurantera expuso que las ventas en los últimos días han sido de máximo en 40 por ciento en comparación de lo que vendían antes de la contingencia, y destacó; "no vemos para dónde vaya repuntando esto porque hay mucho nerviosismo, mucha información negativa sobre los contagios y los decesos, que por desgracia siguen en aumento ante la movilidad desmedida y el descuido de la gente".

Por otra parte, dijo que hay gastos en estos días por las inscripciones de los menores a las escuelas y todo lo que esto representa a pesar de la situación que se vive por ello reiteró que todo está muy complicado, el nerviosismo, la incertidumbre de la gente; "no vemos por donde, pueda haber un repunte de la economía, una recuperación que nos permita irnos recuperando".

A esto, dijo que se suma una parte delicada que es que los arrendadores que sí apoyaron a sus arrendatarios, en los meses pasados, sin embargo, ya en este mes de agosto quieren comenzar a cobrar el cien por ciento de sus rentas, cuando aún no se logra una recuperación.

En este contexto, expuso que el servicio de comida para llevar hoy también está bajando de un diez a un quince por ciento en los negocios que tenían este servicio, por lo que recalcó que todo está muy complicado y diluido, "no sabemos por dónde, que está pasando, no entendemos la situación, ante tanta complejidad, en la que por igual tiene que ver que muchas dependencias federales y estatales no han regresado a sus actividades, ya que esto por igual contribuiría a una reactivación económica gradual".

Finalmente, Harry Nielsen, reiteró que por desgracia siguen sin ningún apoyo del gobierno federal, estatal o municipal ni siquiera en los temas básicos como es el de la energía eléctrica, ante lo cual por desgracia varios empresarios del sector gastronómico ya comienzan a optar por ir liquidando a sus trabajadores.