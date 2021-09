Morelos aún no cuenta con presupuesto para el 2022

Debido que ni siquiera tienen integradas las comisiones en la cámara baja, los temas económicos ni siquiera se han abordado, sobre todo aquellos que tienen que ver con el presupuesto, dijo la diputada federal por Morena, Alejandra Pani. Probablemente será hasta el mes de noviembre cuando se tenga al menos un panorama sobre cómo le puede ir a Morelos en el próximo presupuesto 2022, y en esto coincidió el senador del PRI, Ángel García Yáñez.

La legisladora morelense dijo que esta semana siguen con el asunto del análisis de la glosa del informe presidencial, se analizará el aspecto de política interna y probablemente el asunto que tiene que ver con el económico.

La semana entrante será el turno de la política externa y los asuntos relacionados al tema social.

Pani Barragán hizo saber que posterior a este análisis del informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente seguiría la discusión de la ley de ingresos y después el presupuesto de egresos, lo que significa que la probabilidad de saber cómo le irá a Morelos en el tema presupuestal, con precisión, podría conocerse hasta noviembre.

Aceptó que la entidad ha presentado una propuesta con base a sus requerimientos pero ella misma dijo desconoce los términos porque es un tema que aún no se ha discutido. El senador del PRI, Ángel García Yañez, advirtió que sí está interesado en buscar la mayor cantidad de beneficios traducidos en proyectos para la entidad, pero cuando esto ocurra y la cámara baja deberá hacer lo que le corresponde, por lo que estarán recibiendo la propuesta y así evaluar como saldrá beneficiada la entidad, "hoy no se puede hablar de números, tampoco se puede decir si está más o menos o tal o cuál proyecto, mientras no se llegue a ese tema nadie puede adivinar".