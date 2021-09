El Impepac está a punto de quebrar por falta de recursos

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) está a punto de paralizarse por la falta de recursos económicos, al no contar con el dinero suficiente ni siquiera para pagar la nómina, esto ante la nula respuesta por parte del Congreso de Morelos para otorgarles una ampliación presupuestal por cerca de 30 millones de pesos.

“Ya no podemos resistir, estamos ahorita a unos días de tener que pagar la próxima quincena y no contamos con el recurso necesario para ello y no tenemos respuesta”, expresó la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá.

En entrevista, refirió que a pesar de que en dos ocasiones el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ha emitido resoluciones afirmativas a favor del Impepac para que les otorguen la ampliación presupuestal requerida desde principios de año, el Congreso de Morelos no ha dado respuesta, dejándolos en la indefensión para enfrentar distintas cargas presupuestales.

Como ejemplo, señaló, cuentan con un adeudo por siete millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), relacionado a todas las actividades que llevaron a cabo de vinculación, las listas nominales y los materiales que se utilizaron para las elecciones, todo lo que trabajaron en conjunto y que hasta el momento no han podido solventar.

Aunado al pago de nómina, el Impepac tiene que mantener en funciones los 33 consejos municipales del estado, que incluyen alrededor de 60 a 80 personas contratadas, aunque frente a este panorama se están cuestionando si deben cerrarlos, lo que podría implicar “romper el camino electoral”.

En enero de este año, el Pleno del Impepac solicitó al gobierno estatal y Poder Legislativo 243 millones 512 mil 622.40 pesos de ampliación presupuestal, toda vez que en el paquete económico solo les otorgaron 179 millones 352 mil 921 pesos, cantidad que tuvieron que dividir para el pago de prerrogativas a partidos políticos.

Gally Jordá puntualizó que si bien actualmente el proceso electoral no depende de las decisiones que tomen, si son quienes alimentan tanto el TEEM como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en cuanto a la información y a lo que se requiere para hacer el análisis de los recursos de impugnación.

Finalmente, la consejera presidenta afirmó que no ha podido reunirse formalmente con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aunque espera pueda ser a la brevedad para manifestarles la situación del Impepac y la resolución del TEEM.