Morelos, antepenúltimo lugar nacional en generación de empleo formal

En el estado de Morelos en los últimos años menos personas son empleadas de manera formal, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en junio de 2023 la entidad ocupó el antepenúltimo lugar de puestos de trabajo con seguridad social con sólo 1.3 por ciento.

Morelos está por arriba de Durango que cuenta con 1.2 por ciento de puestos de trabajo formales, dejando a Tamaulipas con apenas el 0.3 por ciento.

Mientras que, Quintana Roo encabeza la lista con 8.9 por ciento, seguido de Tabasco con 8.3 por ciento y Baja California Sur con 8.2 por ciento.

A nivel federal, el sector de la construcción es el que más empleos genera con 9.6 por ciento, seguido de transportes y comunicaciones con 5.6 por ciento y el comercio con 4.6 por ciento, mientras que el sector agropecuario es el que menos empleos genera con el 0.3 por ciento.

El IMSS refirió que al cierre de junio 2023, el salario base de cotización de los puestos de trabajo alcanzó los 534 pesos con un centavo, representando así un incremento anual nominal de 11.2 por ciento, el más alto registrado en los últimos 22 años, considerando sólo junio.

La información difundida por la organización México Cómo Vamos, muestra que Morelos en el último mes sólo creó 518 empleos, de nueve mil 600 empleos que se tienen como meta, es decir, menos del 75 por ciento de lo estimado.

En los últimos 10 años, la entidad tuvo dos repuntes en la generación de empleos formales, en 2010 y 2021, sin embargo, en 2022 se quedaron cortos con dos mil 587 registros de puestos de trabajo.

“En 2022, el registro de puestos de trabajo ante el IMSS de Morelos aumentó 1.2 por ciento. Fue la cuarta entidad con peor desempeño y no logró el 75 por ciento de su meta en generación de empleo”, se lee en el informe.

En contraparte, tiene la octava tasa más alta de informalidad a nivel nacional, el 62 por ciento de los trabajadores de la entidad cuentan con un empleo sin prestaciones laborales o algún vínculo reconocido.

Sectores vulnerables sufren informalidad del empleo

Madres solteras, estudiantes y miembros de la comunidad LGBT+ se ven afectados por la falta de oportunidades para emplearse de manera formal.

La comunidad LGBT+ puede acceder a muy pocos empleos y la discriminación que sufren, les impide contar muchas veces hasta con seguridad social.

Así lo señaló, Serena Ramírez Piña activista y mujer trans morelense, por lo menos el 80 por ciento de la comunidad LGBT+ tiene problemas para conseguir un empleo formal.

“Actualmente en el estado de Morelos no contamos con una bolsa de trabajo digna, por lo que nos vamos a los trabajos informales y a hacer otras actividades… No tenemos la oportunidad de tener un trabajo estable, ya que las empresas no tienen un manual de procedimientos de organización acerca de las controversias para el reclutamiento y selección para la comunidad trans con y sin identidad de género”, explicó.

Refirió que se hizo la solicitud al Servicio Nacional del Empleo para que las bolsas de trabajo también consideren a los sectores vulnerables, como personas indígenas, migrantes y pertenecientes a la comunidad LGBT+.

“La bolsa de trabajo para grupos vulnerables únicamente está para personas de la tercera edad, y personas con discapacidad, en este caso no hay para otros sectores, lo sé porqué yo lo busqué, traté de buscar un empleo formal y no lo tuve”, finalizó Ramírez Piña.





