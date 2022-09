Malos empresarios explotan a trabajadores: Coparmex

Victor Manuel Mendoza Moreno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que el sindicato patronal que representa está comprometido en respetar y velar por los derechos de los trabajadores, esto al asegurar que en el ámbito laboral aún persisten malos empresarios con una cultura del "agandalle" al no respetar los horarios laborales ni hacer el pago de las cuotas obrero patronales reales.

“En general, en la sociedad en la que estamos viviendo hay una cultura que yo le llamo del 'agandalle', no estamos acostumbrados a respetar ni las leyes ni los reglamentos. En el sector laboral es frecuente encontrar entre los malos empresarios que no reporten ante el seguro social lo que realmente le están pagando y que no reporten las jornadas de trabajo”.

Debido a esta situación es que la Coparmex antes, durante y después de la afiliación a la confederación, se mantiene pendiente de los trabajadores para evitar que se vulneren sus derechos.

En este sentido, el empresario aseguró que la confederación constantemente realiza capacitaciones y talleres para que los patrones y empresarios eviten caer en estas situaciones, como la realizada este 23 de septiembre con la participación del doctor Pascual Archundia Becerril, director general del Centro de Conciliación Laboral en Morelos, quien ofreció una conferencia a los más de 20 empresarios y líderes sindicales en Cuernavaca.

“Lo invitamos para que repasemos los cambios que implica la nueva Ley Federal del Trabajo, lo cual es muy importante para que los empresarios conozcan cuáles son los derechos de nuestros trabajadores, que están contenidos en la ley para respetarlos”.

Desde el 31 de diciembre de 2021 entraron en vigor las medidas que se introdujeron a la Ley Federal del Trabajo, algunos de los cambios más relevantes fueron el teletrabajo o homeoffice que derivó de la pandemia, así como subcontratación, salarios mínimos, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Victor Manuel apuntó que al no respetar los derechos de los trabajadores, “la sociedad produce delincuentes y malos gobernantes”. Confió en que si todos respetaran al resto y los reglamentos establecidos, se podría comenzar a vivir en paz.

En los últimos años, la legislación mexicana ha pasado por muchos cambios y actualizaciones en materia laboral, la mayoría con la finalidad de cumplir los compromisos asumidos por México en el T-MEC desde el pasado 30 de noviembre del año 2018.

