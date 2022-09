Artesanos del Callejón del Arte piden ser incluidos en plan cultural del Municipio

Laura Valderrama es miembro de el grupo de artesanos que se establece los sábados y domingos en el Callejón del Arte, ubicado sobre la calle Juan Ruiz de Alarcón en el centro de Cuernavaca.

La artesana dijo que a ellos se les ha tratado como comercio ambulante al pagar derechos para vender en las calles, argumentó que sus trabajos son 100 por ciento locales y hechos con sus propias manos, además de que la fundación de este corredor fue una iniciativa por parte de artesanos, apoyada por el Ayuntamiento de Cuernavaca para enaltecer el arte.

"Me parece injusto, nosotros somos artesanos de Cuernavaca en esta calle y no somos comercio ambulante, somos parte de un plan cultural al que el Municipio no ha integrado".

En 2010 este corredor cultural fue bautizado como el Callejón del Arte, que gracias a la cercanía con el Centro Histórico de Cuernavaca, Catedral, Jardín Borda, Teatro Ocampo y Cine Morelos, acercaría a la ciudadanía con las creaciones que fabrican a mano.

El negocio de Laura hace trabajos con madera de árboles y troncos que caen sobre todo en la temporada de lluvias en parques y calles. Una vez que tiene listo el material hace separadores, libretas, cajas y hojas de papel resistente, el cual vende al natural y también decorado a mano. Tiene artículos desde 20 pesos y puede hacer cualquier trabajo 100 por ciento personalizado. Ella llegó al Callejón del Arte en el 2017 pero su negocio tiene ya 20 años.

Actualmente son más de 20 los artistas que ofrecen sus productos y servicios como la señora Amelia Martínez Ocampo, quien da clases de pintura para todas las edades por solo 50 pesos la sesión.

Todos los productos que se venden en este callejón son hechos a mano, incluso al recorrerlo se puede observar a los artesanos haciendo sus obras, tejiendo y elaborando bisutería. Incluso cuentan con una página web en la que brindan información sobre su arte.

Puedes encontralos todos los sábados y domingos de las 10:00 a las 16:00 horas en calle Juan Ruiz de Alarcón o contactarlos en https://callejondelartecuernavaca.jimdofree.com/inicio/sobre-nosotros/ si deseas formar parte del equipo de artistas.

