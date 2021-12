[Juntos Crecemos] "Las costillas del George" consiente a tu paladar

En la entrada de Los Ciruelos, Jorge nos recibe con una sonrisa. Está preparando una orden de tacos. A esta hora del día, las seis y cuarto de la tarde, el lugar rebosa de actividad y las órdenes van y vienen. Pero él no pierde la sonrisa. Hace 15 años, Jorge y su esposa, Liliana, iniciaron juntos este proyecto, que fue de sitio en sitio hasta haber encontrado su lugar ideal en este jardín del Centro Histórico de Cuautla, ubicado sobre la avenida 19 de Febrero.

“Es un esfuerzo ya de muchos años. Nosotros iniciamos este negocio hace 15 años, más o menos, por la necesidad de generar un ingreso para la familia. Lo iniciamos en el garaje de la casa y poco a poco la gente nos ha ido recomendando. Se ha dado a conocer el producto”, nos cuenta Jorge Alberto Andrade, dándose unos minutos para platicar con nosotros.

Las Costillas del George es el nombre de este sueño, que hoy también comparten sus hijas, mientras apoyan en las labores de la cocina y en servir los platillos, cuya presentación ya de por sí atrapa, con bandejas de madera que tienen grabado el nombre del lugar, lo mismo que en las pequeñas banderillas que vienen en las hamburguesas. Por su puesto, estas cosas son gustos que la familia se ha podido dar gracias al éxito del proyecto, pero en un principio todo era distinto.

“Muy complicado, porque de inicio, como en todo lugar, no se tienen las herramientas, lo que son los utensilios. Lo haces de manera muy improvisada, con lo que tienes en tu casa. Agarras un traste, otro y otro, y así empiezas a armar todo”, recuerda George.

En el establecimiento, el más próximo a la entrada principal de la plaza, que da la bienvenida a todos los clientes, aún se encuentran la tarja, la isla y las repisas de madera que hizo junto a su esposa cuando Las Costillas del George abrió las puertas en su casa, en ese entonces en la colonia Gabriel Tepepa.

“Poco a poco, conforme va pasando el tiempo y vas generando una venta mayor, ya vas comprando, haciendo cosas diferentes, al grado que con el apoyo de mi esposa hemos hecho nuestro mobiliario, y también hemos tenido la oportunidad de generar. Aparte nos gusta hacer este tipo de proyectos”, afirma Jorge.

La carta del lugar es amplia para el deleite de todos los paladares / Gude Servín | El Sol de Cuautla

La pandemia

Jorge es un hombre decidido. Y lo fue también en uno de los momentos más complicados que le ha tocado vivir, cuando, en 2020, la pandemia de la Covid-19 recluyó a la gente en sus hogares, haciendo que su negocio, todavía ubicado en su casa, dejara de recibir clientes. Al contrario de otros restaurantes, que se valieron del servicio a domicilio para sobrevivir a las limitaciones de las actividades presenciales, Las Costillas del George no contaban con esta modalidad de atención, así que, en ese momento, lo mejor fue cerrar las puertas y esperar tiempos mejores.

“Hubo un momento en que tuvimos que cerrar porque la gente no estaba saliendo. Nosotros no teníamos reparto a domicilio. Para muchas de las personas que venden o que vendían comida, el éxito era el reparto, pero en este caso no teníamos esa posibilidad y tuvimos que cerrar un ratito”, recuerda.

Además de estar a cargo de su negocio, Jorge también tiene un trabajo en la administración pública de Cuautla, algo que, de uno u otro modo, le permitió atravesar lo peor de la pandemia junto a su familia. Pero algo estaba seguro: ni siquiera la pandemia sería una razón para acabar con el sueño que inició 15 años atrás, así que, en cuanto descubrió la plaza “Los Ciruelos”, primero como cliente y después con el interés de trasladar su sazón a este lugar, supo lo que tenía que hacer, con todo y el riesgo de que las cosas no resultaran.

“Fue un riesgo. Cuando pones un negocio, un proyecto, el que sea, corres el riesgo de no pegar, de fallar, pero lo tienes que hacer con fe, entrarle sin miedo y con todas las ganas, y ese fue el caso de nosotros. Nosotros, de inicio, abrimos aquí con miedo, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente después de la pandemia, pero afortunadamente lo aceptó muy bien”, rescata.

Hace cinco meses, Jorge y su familia empezaron a escribir un nuevo capítulo para Las Costillas del George, el establecimiento forma parte de un mercadito en el que conviven otros negocios, con meseros en común que van de un sitio a otro recogiendo y entregando las órdenes de los comensales.

“Llegamos aquí hace ya cinco meses. La verdad es que a la gente le ha gustado. Hemos tenido clientes nuevos, muchos clientes antiguos, conocidos que ya nos venían siendo en ese tiempo y que todavía conservamos. Creo que les ha gustado”, afirma.

Se trata de un espacio familiar, con venta de bebidas alcohólicas, sí, pero en el que no existen los excesos y la tarde y la noche transcurren con tranquilidad y música en vivo. Hay un área infantil y el festejo de un cumpleaños para uno de los niños demuestra que en este espacio los adultos y sus hijos pueden pasarla bien sin ningún problema.

Las costillas son el platillo favorito de muchos comensales / Gude Servín | El Sol de Cuautla

La comida

Abierto de jueves a domingo, “Las costillas del George” ofrece varios platillos con la calidad y el buen sabor como factores comunes. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vimos. En la cocina, la familia se avoca al cien por ciento a la preparación y adición de cada elemento, ya sean las hamburguesas, las carnes o los tacos. En 15 años, el interés por seguir conquistando a la gente a través del paladar no ha disminuido, según nos dice George.

“Lo más importante es mantener la calidad y yo creo que es el amor. Todas las recetas que tengo, los platillos que preparo, ya los hago por default. Para las cantidades, ya no utilizo ninguna medida. Voy poniendo y probando, así que mientras no me falle mi sentido del gusto la receta va a estar intacta”, nos cuenta.





