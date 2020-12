“Adaptarse para no morir”: Gustavo Tomé

Tal como lo han hecho las especies a través de los siglos, las empresas que quieran sobrevivir a este tiempo de crisis deberán adaptarse a los cambios, aseguró Gustavo Tomé, director general de los fondos de inversiones DaVinci Capital y Némesis Capital.

“La clave y la palabra más relevante en esto es tener la capacidad de adaptarse”, dijo este “Tiburón”, como es conocido, en entrevista con El Sol de México.

La crisis provocada por la pandemia de Covid-19 ha provocado el cierre de miles de empresas y, de acuerdo con organismos como la Asociación de Bancos de México (ABM) el quiebre de compañías se extenderá hasta el próximo año.

Para Tomé, la estrategia de cualquier empresa, sea grande,mediana, pequeña o micro, para sobrevivir a la crisis debe basarse en la adaptación a los nuevos tiempos, descubrir cómo ser más eficientes, ágiles,productivos y rentables.

“Las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes ni las más grandes, son las que se pueden adaptar mejor a su nuevo entorno”, comentó el empresario recordando la teoría de Charles Darwin.

Para este disruptor, la crisis de Covid-19 se convirtió en un catalizador para obligar a los negocios en México a tomar decisiones que venían aplazando.

Las empresas, dijo, se ven ante la necesidad de hacer ajustes, cambios, nuevos modelos, productos y servicios que se adecuen a estas nuevas necesidades.

“Lo que realmente pasó es que teníamos una realidad frente a nosotros y el Covid nos la aceleró. Lo que tienes que hacer como director de una organización, ya sea una mipyme o una transnacional, es administrar tu equipo lo más rápido posible a estas circunstancias”, apuntó.

De acuerdo con Tomé, algunas empresas o personas venían adoptando los cambios de la economía colaborativa y las plataformas digitales,pero muchos negocios, como el inmobiliario donde él se desempeña, seguían replicando esquemas que traían décadas atrás.

“Muchos no se adaptaron y ahora ves a todo mundo correteando el cambio. En el sector educativo, con la educación a distancia, es impresionante ver que las escuelas no están adaptadas para la era digital, o incluso en el tema de las oficinas con el trabajo remoto, algo tan sencillo como Zoom, que tiene años existiendo y se empezó a utilizar por la mayoría dela gente hasta hace unos meses, y no se diga la velocidad con la que se han adaptado los laboratorios para producir una vacuna en un ciclo de nueve meses y no en un periodo multianual”, destacó.

ABC PARA CRISIS

Gustavo Tomé no diferencia entre empresas grandes y pequeñas al momento de pensar en el desafío que se tiene por delante. Si bien cada compañía tiene condiciones particulares, para el “Tiburón” hay tres momentos para salir de la crisis.

El primero, dijo, es identificar claramente el rumbo que se quiere para la empresa o negocio. “El primer paso es reconocer el juego que tienes enfrente de ti, no el que tuviste atrás. Se trata de ver a dónde vas, olvídate de dónde vienes”, subrayó.

El segundo momento es reconocer la realidad de la compañía, es decir, identificar bien dónde se está parado.

Una vez hechos estos dos pasos, apuntó, “es momento de abrazar el cambio para transformar lo que tienes de tu presente a tu futuro”.

Para avanzar, Tomé aseguró que hay que identificar a dónde va la empresa, qué le sobra, qué le falta y a partir de ahí realizar los cambios pertinentes dependiendo de la industria y su tamaño.

CDMX

“Si yo soy una multinacional con recursos ilimitados puedo decir que me faltan mil técnicos y me sobran mil choferes porque voy a meter coches autónomos y lo hago, pero para una Mipyme va a ser distinto, ahí debes ir ajustando tu futuro con tu presente, dejas ir un gasto pero empiezas a invertir en otro paulatinamente y cuando empieza a generar rentabilidad puedes empezar la siguiente etapa lo más pronto posible”, contó.

Para el empresario, lo que más trabajo cuesta al momento de hacer modificaciones es reconocer la realidad y aceptar que la transición va a ser difícil y que conlleva sacrificios y decisiones con las que una persona puede no sentirse cómoda.

Cambios como hacer recortes en gasto o, incluso, de personal, son algunas decisiones que deberán tomar las empresas para poder salir delante de esta crisis, de acuerdo con el directivo.

Todos los días tenemos la oportunidad de volvernos a inventar. Lo único a lo que nos debemos anclar es al crecimiento y a la experiencia que nos dejó la vivencia anterior

Lo claro, agregó, es tener un solo objetivo con un camino trazado a largo plazo: “Yo voy a ser el mejor que hace esto o el único que hace esto o voy a proveer este producto oeste servicio”.

MOMENTO DE EMPRENDER

Pese al momento convulso que atraviesa la sociedad y la economía, Gustavo Tomé aseguró que este es un buen momento para emprender.

“Nunca en la historia de la humanidad había sido tan emocionante estar vivo, porque no nada más tienen acceso a una gran calidad de vida y a extender los años de vida, sino a la facilidad de hacer negocios”, aseveró.

Tomé sostuvo que este es el mejor momento para innovar y emprender porque se tiene la capacidad de hacerlo con el menor costo por un lado y, por otro, se cuenta con todo un ecosistema de emprendimiento que ha crecido en la última década, como los fondos de inversión o crowfundings.

“Mi recomendación es buscar un producto o servicio que pueda atender una necesidad, que sea perceptible y que se pueda monetizar. Si identificas tu oportunidad y ésta tiene mercado te aseguro que el dinero va allegar solo”, dijo.

El empresario concluyó que la incertidumbre va a ser la nueva constante, pero ante ella no queda más que la resiliencia y, otra vez, la adaptación para alcanzar metas.