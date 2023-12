Consejos para cuidar tus ingresos en 2024

Después de las fiestas decembrinas y todo lo que ello implica quizá termines más que gastado, por lo que el paso a seguir es cuidar las finanzas porque la cuesta de enero siempre resulta maratónica. Y supondrá un reto porque el hábito de ahorrar no es algo que caracterice precisamente a los mexicanos.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tan solo cuatro de cada diez adultos llevan un registro de sus gastos, y casi la mitad de los que ahorran lo hacen a través de mecanismos informales como la popular “tanda”.

La opinión de un experto

Francisco Robles Olmedo es licenciado en Finanzas y experto en el tema, por lo que El Sol de Cuernavaca se acercó a él para que nos explique de qué manera podemos cuidar nuestro dinero y hacerlo rendir en el año que viene.

Nos dijo que la salud financiera es un hábito que se trabaja poco a poco, aunque requiere disciplina y responsabilidad, pues sin ambas cualidades el ahorro se volverá un martirio.

“Lo primero es conocer cuánto ganamos y de dónde procede este ingreso; de esta manera habrá claridad y orden; anoten todo, de preferencia a mano".

Consideró que cuando lo hacemos así el análisis se vuelve más profundo y consciente: ahora bien, "las personas que no tienen ingresos fijos tendrán que hacer un promedio de monto mínimo, puesto que no se puede ahorrar lo que no se tiene”.

Una vez que la persona sabe con exactitud cuánto gana tiene que anotar todos los gastos fijos básicos del mes, por ejemplo comida, renta, colegiaturas (si es que es madre o padre de familia), pago de servicios públicos, medicamentos, gasolina, entre otros de primera necesidad.

En segundo término habrá que precisar los gastos fijos que no son de primera necesidad, tales como membresías de aplicaciones, videojuegos, gimnasio, suplementos alimenticios, cortes de cabello, manicura, por mencionar algunos.

De tus ingresos mensuales recuerda apartar lo que vas a destinar para los gastos fijos, como pago de servicios. / Crisanta Espinosa / cuartoscuro.com

¿Gastas más de lo que ganas al mes?

Por todo lo anterior, el total de gastos no debe ser mayor a tus ingresos; o sea que si al hacer este ejercicio te das cuenta de que es todo lo contrario, es momento de hacer una revaloración de los gastos que realizas y eliminar aquellos que simplemente no necesitas ni son tan prioritarios como tú pensabas.

“Cuando gastamos más de lo que tenemos hay que irnos a la lista de gastos personales y empezar a dar de baja servicios innecesarios”, enfatizó el asesor financiero Robles Olmedo.

Sí, la clave es ahorrar

Al decidir eliminar gastos innecesarios se está dando un paso muy importante: ahorrar. Y es que, según el asesor financiero, este hábito requiere alta responsabilidad y mucha disciplina de parte del interesado en mejorar sus finanzas personales.

El objetivo, agregó, es que la persona se comprometa a destinar una parte de sus ingresos fijos durante el tiempo que establezca como meta, aunque este y el monto dependerán del propósito final del dinero que se ahorrará.

“No es lo mismo el ahorro para un asalariado que para un empresario, este último tiene metas más cortas para cumplir con proveedores, así que el tiempo dependerá del fin”.

La clave está en no permitir retrasos ni contratiempos, la fecha y el monto tienen que apartarse; el ahorro seguro no se hace debajo del colchón, sino en una institución bancaria formal, de preferencia en una cuenta de débito exclusiva para el ahorro, detalló.

¿Qué hay de la inversión?

Por otra parte, si te interesa la inversión es probable que el ahorro no sea ningún problema para ti y por eso buscas hacer rendir tus ingresos.

Erick Ramírez Peralta, titular de la Condusef Morelos, explicó que existen varias opciones seguras para invertir. Las áreas de oportunidad son:

Bienes raíces,

Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes),

Bonos,

Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y/o fondos de inversión en instituciones seguras.

Lo más importante para tomar en cuenta son las tasas de rendimiento, o sea, la ganancia que la persona tendrá cuando la institución le devuelva su dinero: “Nunca hay que invertir sin tener la certeza de que la empresa existe, lo que ofrece y los riesgos que existen”.

Asimismo, conocer la liquidez que la institución bancaria ofrece, ya que permite al cliente saber cuándo dispondrá de la ganancia que obtendrá del monto invertido. Por último, se debe tomar en cuenta el plazo que el dinero estará en un instrumento de inversión. Recuerda que la Condusef asesora de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.