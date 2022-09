Estudiantes demandan más presupuesto para la UAEM

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM) retomará la solicitud de aumentar el recurso entregado a la máxima casa de estudios del estado, que aspira sean del 3.5 por ciento para este 2023 y no se quede en el tintero como ocurrió este año que no se tuvo el mismo recurso que en 2021 debido a que el Congreso local no aprobará la actualización del Paquete Económico.

“Hacemos un llamado a los diputados al diálogo, esta legislatura prácticamente ha estado parada todo el tiempo, la verdad es que ya no nos sorprende, sin embargo estamos pidiendo que lleguen a un consenso por el bien del estado”, dijo César González Mejía, presidente de la FEUM.

Tal aumento significa más de 200 millones de pesos que anualmente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibiría adicionales. También están pendientes temas en materia de transporte, dijo González Mejía, y autonomía universitaria.

A finales del 2021, tanto la federación como el rector Gustavo Urquiza Beltrán, solicitaron un aumento en el presupuesto que reciben para contrarrestar el déficit que arrastran año con año y que supera los 600 millones de pesos, pero esto no se logró y el presupuesto quedó igual aun cuando la propia ley marca el aumento de 1 por ciento cada año.

Ese mismo 2021 la máxima casa de estudios solicitó arriba de 300 millones de pesos para pagar aguinaldos y prestaciones de fin de año, para este 2022 ya estima solicitar otro “rescate financiero” que está por arriba de los 200 millones de pesos.

El líder estudiantil habló sobre seguridad, dijo que ya hubo una marcha exploratoria de las autoridades que esperan funcione a fin de que no se cometan hechos delictivos en ninguna de las unidades académicas.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!