En Morelos: Cierran sus puertas más de 200 escuelas privadas

Más de 200 escuelas privadas entre universidades y del nivel medio superior han cerrado sus puertas a consecuencia de crisis económica provocada por la pandemia y se han quedado sin empleo unas 20 mil.personas porque no hay ningún rescate o apoyo financiero para las escuelas privadas, señaló el presidente fundador de la Federación de Universidades Privadas Jorge Arizmendi.

Explicó que en Morelos hay unas 120 universidades privadas y de estas entre un 10 y un 15 por ciento ya cerró sus instalaciones al no tener los padres de familia para pagar las colegiaturas.

Pero destacó Jorge Arizmendi quien, fue entrevistado vía telefónica, que en total hay por lo menos unos 200 planteles educativos privados de todos los niveles que han tenido que cerrar por la misma causa pues aguantaron los primeros tres meses sosteniendo nóminas e instalaciones, pero ya no pudieron aguantar más y por desgracia habrá otras más que tengan que cerrar por esta situación.

Expuso que hace aproximadamente tres meses en las instalaciones de su Universidad Univac se reunieron varios representantes empresariales de Canaco, Canirac, Canacintra, Coparmex y también representantes sindicales para elaborar un pliego petitorio al gobierno ante esta crisis económica en aras de preservar empresas,escuelas y empleos, pero ninguno tuvo respuesta mucho menos algún apoyo.

En el caso de las Universidades que representa dijo que sí llegaron a recibir algún apoyo menor insuficiente, pero no los apoyos financieros que les prometieron para poder mantener sus planteles por lo que recalco "no hay ningún apoyo, ningún rescate para las escuelas privadas, no hay nada".