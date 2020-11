En Cuautla: Se teme el cierre de hoteles

Empresarios hoteleros de Cuautla reportan una baja ocupación, pese a ser un fin de semana largo. En algunos casos, manifestaron, solo tuvieron la ocupación de una y máximo cinco habitaciones.

A pesar de la celebración del Día de Muertos y ser un fin de semana largo, empresarios hoteleros señalaron que no se tuvo el resultado esperado, ya que a pesar de que si se notó el incremento de visitantes en el municipio, los hoteles presentaron muy baja ocupación.

Algunos empresarios manifestaron que en anteriores años en estas fechas subía su ocupación hasta un 15 a 30 por ciento, sin embargo, para este año hasta este domingo su reporte de ocupación fue de solo dos o máximo cinco habitaciones.

"Esto nos preocupa porque de seguir así, no lograremos cubrir al menos los gastos que se generan, y hasta ahorita las autoridades no han anunciado algún apoyo para hoteleros y actualmente somos quienes más afectaciones tenemos, porque no hay las mismas ocupaciones de antes, la población por el temor del contagio no salen y nosotros hemos realizado fuertes inversiones para cumplir con las medidas sanitarias para darle a nuestros visitantes seguridad, pero de seguir así nos puede llevar hasta el cierre", explicaron empresarios hoteleros.

Manifestaron que es necesario que las autoridades brinden algún tipo de apoyo a este sector, ante la situación que están pasando, esto debido a la falta de ocupación de visitantes, ya que manifestaron que de seguir como van, habrá hoteles que tendrán que cerrar de manera definitiva, lo que provocará el desempleo.