Maseca no incrementará el precio de la tortilla en 2024

Andrés Manuel López Obrador agradeció a los empresarios y comerciantes de alimentos, el esfuerzo que hacen para que no suban sus costos y dijo que existe el compromiso de Maseca, principal productora de masa de maíz, para que no aumente en el precio de la tortilla durante 2024.

Al inicio de su conferencia mañanera, realizada este lunes en la Zona Militar 17, ubicada en Querétaro, el presidente dijo que agradecía a las tiendas de autoservicio, por mantener los precios de la canasta básica estables, “24 productos que se pactó para enfrentar la inflación, que iban a costar esos 24 productos mil 039 pesos, y como estamos viendo, hay competencia y ya en promedio está por abajo de 800 pesos, la canasta de 24 productos”, indicó.

Asimismo, agradeció a los industriales por este esfuerzo, y se refirió a José Antonio González Moreno, presidente del Consejo de Administración de Maseca por su compromiso para no incrementar el precio de la tortilla este año.

“El jueves personalmente, el dueño presidente del Consejo de Administración de Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz”, explicó.

Finalmente, aclaró que no está aplicando medidas coercitivas para mantener los precios bajos de los alimentos y agradeció a los empresarios su esfuerzo para lograr precios bajos: “no hay que permitir la inflación. No son medidas coercitivas, es la voluntad de ayudar, es la suma de voluntades, de esfuerzos para que el país siga adelante, eso nada más comentarlo”, concluyó.