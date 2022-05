En 140 pesos venden el kilo de aguacate en el mercado Adolfo López Mateos

Adiós al Guacamole, el aguacate hass se encuentra en 140 pesos por kilo en el mercado Adolfo López Mateos (ALM) de Cuernavaca, debido a que en esta época del año escasea, aseguran locatarios.

En días pasados la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advirtió que los precios de diversos productos ha incrementado considerablemente, entre ellos se encuentra el oro verde.

Este sábado El Sol de Cuernavaca realizó un recorrido en el ALM, considerado la principal central de la capital, donde el pasado lunes el aguacate se encontraba en 100 pesos el kilo, y este fin de semana ya alcanzó los 140 pesos.

Los locatarios refieren que en esta temporada se incrementa el precio del aguacate hass porque empieza a escasear, sobre todo el maduro, el que está listo para consumo.

Otros comerciantes refieren, compran a productores de Tetela del Volcán, porque el fruto es grande y de buena calidad, pero actualmente está caro porque ya ha terminado la cosecha.

En este recorrido encontramos a varias familias, amas de casa que acuden a surtir su despensa, y se llevaron la sorpresa por el aumento considerable que ha tenido el precio del aguacate.

Como Carmen, que acudió acompañada de su hijo a comprar todo lo necesario para cocinar:

“Está bien caro el aguacate, pero no me puedo resistir, aunque sea me llevo un aguacate grande para el antojo”, señaló.

Pese a que existe otro aguacate más pequeño y más barato, dijo que no es lo mismo y no se le antoja.

Carmen compró un solo aguacate grande, por el cual pagó 58 pesos, y hasta su hijo le dijo: “tomate una foto de recuerdo, el aguacate más caro”.

Otras amas de casas, refieren que por el momento no se podían dar el lujo de pagar tanto por un aguacate, por lo que este fin de semana no prepararían guacamole.

En otros locales, el cuarto del aguacate pequeño lo ofrecían en 40 pesos, otros refieren que por su alto costo prefieren no vender por el momento por medio a que el producto se les quede.





