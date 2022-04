Empresarias crean protocolos para evitar ser víctimas de trata de personas

Un grupo de mujeres empresarias en Morelos desarrolló un protocolo para evitar que cualquiera de ellas pudiera ser enganchada por las bandas crimínales que se dedican a la trata de personas, así lo aseguró Austria Bique, integrante de la Asociación Civil “Nenis Morelos”.

“Dentro del grupo ya no aceptamos ningún tipo de trabajo a menos que sea revisado por cada una de las integrantes de la Comisión de Empleos dentro del grupo, si no pasa a través de nosotras no se puede hacer ninguna oferta de empleo y mucho menos de perfiles en Facebook que sean nuevos, que tengan menos de un mes de su creación”, comentó la empresaria.

Irene González, quien es la vicepresidenta de Canacintra del Grupo Empresarial Morelos, detalló que otra medida que han tomado es aceptar sólo a gente o personal que haya sido recomendado, así como no atender las llamadas o mensajes de teléfonos que no conozcan, además de tampoco brindar información a personas desconocidas.

“Yo creo que cuidarnos entre todos y todas es lo más recomendable, preguntar, porque nos han llegado muchas solicitudes que no conocemos en Facebook o Instagram, y debemos tener mucho cuidado por todas las cuestiones tecnológicas, que es donde están buscando”, dijo la lideresa empresarial.

Sobre el caso de Evelin, una joven originaria de Cuautla y quien el pasado 24 de marzo acudió a una cita de empleo y más tarde fue encontrada sin vida en ese mismo municipio, aseveró que es lamentable y doloroso, por lo que este tipo de situaciones no deben repetirse.

“Super grave lo que sucedió, el nombre de Evelin siempre quedará marcado en cada una de nosotras”, dijo Austria Bique.

Finalmente, Elizabeth Pérez Navarro, presidenta de la Alianza de Líderes Mujeres del Estado de Morelos, añadió que “hoy se necesita el compromiso no solo de los liderazgos, sino también de las instituciones gubernamentales, sociedad civil, y hacer un frente común para implementar este tipo de protocolos también con el sector empresarial, a donde muchas veces estas jóvenes por falta de información o por la misma necesidad de encontrar un trabajo se exponen de esta manera”.