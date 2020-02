Disruptores | Gleeden te facilita conocer el amor extramarital

Poco a poco, las grandes controversias sociales se han ido viniendo abajo mientras el Finanzas Disruptores | Jüsto: el supermercado invisible mundo está más conectado y abierto a la diversidad. Para la mayoría de nosotros la homosexualidad ha dejado de ser un tema difícil en las mesas familiares, todos conocemos a alguien con un tatuaje o sabemos que la decisión de ser madre no es una exigencia para todas las mujeres.

Sin embargo, reflexiona Manuel Montevidoni, director financiero para Gleeden, aún queda una última frontera: las relaciones extramaritales. La empresa que él ayuda a dirigir no sólo se ha propuesto llevar esta conversación a la mayor cantidad de espacios posibles, sino también a hacer un negocio de ello.

“Hoy en nuestra sociedad occidental en general la infidelidad probablemente sea el último tabú. Podemos hablar de todo, ya no hay situaciones que nos generen shock, pero hay una cosa que siempre ha existido y, sin embargo, la sociedad aún casi no habla de ella y es la infidelidad. “Eso es lo que nos permite a nosotros hablar de ello, de llamar la atención sobre el tema y explicarle a la gente, no desde una posición moral sobre si esto es correcto o incorrecto, pues esto depende del punto de vista de cada persona, que la infidelidad es algo que existe desde hace miles y miles de años, desde que las personas han estado juntas. Esa es la razón por la que este proyecto nació y porque continúa siendo exitoso”, explica Manuel.

Gleeden es la comunidad virtual más grande del mundo específicamente enfocada en las relaciones extramaritales.

En la plataforma hombres y mujeres crean un perfil y conocen a personas con las cuales comienzan a platicar en busca de la relación que más les acomoda.

La condición de personas casadas en busca de un affair no es una exigencia, pero sí es en buena parte la identidad del sitio, cuyo eslogan es “muerde la manzana (prohibida)”.

“La idea básica detrás del sitio es muy sencilla y directa. Alrededor de 30 por ciento de los usuarios que se registran en un sitio web de citas típico deben de mentir, al presentarse como personas solteras cuando no lo son.

“Gleeden nació para romper con esta gran mentira acerca del estado sentimental de una gran porción de estos usuarios y les da la oportunidad de tener una plataforma donde pueden ser sinceros”.

Según explica Manuel, además del componente extramarital, el sitio ha buscado diferenciarse de la actual oferta de grandes sitios de citas, como Tinder, eHarmony o Match.comal enfocarse en un trabajo minucioso de curaduría de contenido y el cuidado en la calidad de las relaciones que de Gleeden emanan.

Ningún post, foto o video es publicado en los perfiles de los miembros de Gleeden sin que un equipo de moderación supervise que estos se apeguen a los estándares de sana convivencia, dejando fuera contenido lascivo o nocivo.

La plataforma también cuenta con un sistema de bloqueo y denuncia de actividades inapropiadas con el que se busca una convivencia lo más sana posible.

Foto: Cortesía Gleeden

Todos estos componentes colocan a Gleeden como una plataforma enfocada especialmente a mujeres, quienes representan 40 por ciento de los usuarios registrados, una tasa alta dentro de la industria de citas por internet, según Manuel.

El modelo de negocio de la plataforma sostiene este ideal. La principal fuente de ingresos de Gleeden es la venta de “créditos” que son adquiridos únicamente por los miembros masculinos de la comunidad. Los créditos se van usando poco a poco para que los hombres puedan interactuar en la web/app para contestar mensajes, enviar regalos virtuales, abrir álbumes privados o enviar “flechazos”. Las mujeres pueden acceder a todas las funcionalidades sin costo alguno.

Esta cuota de entrada para iniciar conversaciones es un filtro inicial para descartar a usuarios indeseables.

Así, la experiencia en la plataforma se centra en la conversación y una conexión más profunda entre las personas, no basada en la búsqueda del encuentro sexual por sí solo. De esta manera busca diferenciarse de competidores en los que el encuentro busca ser lo más rápido y sin las menores conexiones posibles.

“Hoy la industria de citas se ha vuelto muy rápida, muy visual, es una industria basada en emparejar a las personas mediante tecnología y básicamente está muy orientada hacia el modelo actual de consumo. Gleeden tiene un acercamiento completamente distinto: tratas de conectar y conocer al otro y cuando tienes suficiente confianza entre los dos, compartes tu fotografía.

“Detrás del producto está un equipo de mujeres que está pensando en la lógica de la plataforma, la funcionalidad y los objetivos que se quieren alcanzar. Todo esto desde el punto de vista de mujeres. Los hombres quizá a veces quieren ver las cosas distinto en cuanto al contenido del sitio, pero creo que este es otro elemento que explica en buena manera el éxito del producto”.

NO PACKS

Gleeden es un producto de la empresa tecnológica Blackdivine, a su vez fundada por los hermanos franceses Ravy y Teddy Truchot, ambos con antecedentes en la industria tecnológica.

Autodescrito como un emprendedor serial y fanático del futbol, Ravy ha iniciado empresas del ramo basadas en la venta de joyas y ropa de segunda mano, diseño, marketing y la venta de juguetes.

En 2003, Ravi fundó la empresa de seguridad tecnológica SkyRecon, la cual vendió a Airbus Group en 2008, para luego comenzar Blackdivine y Gleeden, el producto más importante de su portafolio actual.

Antes de unirse a Blackdivine hace seis años, Manuel Montevidoni provenía del sector financiero y de lujo luego de haber trabajado en firmas europeas como Ernst & Young, Louis Vuitton y TAG Heuer.

“Mi trabajo ha sido sacar a la compañía de su etapa de startup y moverla hacia una estructura más organizada en cuanto a su expansión y administración.

“Este es un ambiente que es mucho más ágil, en donde debes ser mucho más responsivo y más cercano a tu propio cliente que cuando trabajas en una gran corporación que ha hecho las cosas de la misma manera durante cientos de años como es el caso de marcas de lujo”, dice.

Con seis millones de miembros en todo el mundo y un crecimiento de 100 por ciento desde 2016, Gleeden dice ser la plataforma de citas más grande de Europa, mercado donde comenzó operaciones hace diez años.

Es casi obvio asumir que las actividades de la empresa no han llegado sin polémicas. Por ejemplo, en 2015 ésta fue demandada por la Asociación Católica de Familias de Francia, la cual argumentó que la plataforma promovía el adulterio.

Foto: Federico Xolocotzi

Según Gleeden, ésta no incita a las personas a ser infieles, sino que les provee, especialmente a mujeres, de un espacio seguro, respetuoso y discreto donde pueden hacerlo si es que lo han decidido así.

De la misma manera, la plataforma no abre un nuevo mercado en países donde la infidelidad es penada o castigada, como hasta hace poco lo era en India.

“Hemos lanzado nuestro producto en países muy católicos como Italia, España, Portugal, Argentina y Brasil, y en las sociedades siempre hay este doble estándar sobre lo que dices como sociedad y lo que haces como individuo.

“Creo que en países de valores conservadores un servicio como Gleeden no está incrementando el número de personas que buscan relaciones extramaritales, o promueve el rompimiento de los valores de estas sociedades, donde haces lo que quieres hacer y en la vida pública aceptas los valores morales e ideas de otros”.

AFFAIR EN AZTLÁN

El sitio lleva cuatro años operando en México, sin embargo, desde 2018 Gleeden decidió iniciar campañas de marketing y de marca luego de observar un mayor interés de los mexicanos por formar parte de su comunidad.

“En México siempre habíamos visto un poco de actividad, pero hubo un gran brinco en 2019, cuando vimos 60 mil nuevos miembros en sólo un año y vimos valor en el mercado. Los mexicanos pasan buen tiempo en la plataforma y eso significa que encuentran lo que están buscando y que están cómodos.

“El valor de una red social es qué tan grande es y qué tan comprometidos están los miembros a la misma. México es un mercado muy prometedor, (...) la otra ventaja que tenemos es que apuntamos a personas que viven en ciudades grandes y creemos que en el país existen los centros urbanos donde se pueden crean las dinámicas donde potencialmente puedes conectar con un buen número de miembros y disfrutar de la comunidad”.

Al momento, la plataforma suma a poco más de 200 mil usuarios en el país y según Montevidoni cada día se registran entre 500 y 700 nuevos usuarios.

Manuel explica que mientras la marca continúa tratando de incrementar su presencia en el radar de los mexicanos, a la par se encuentra “tropicalizando” su modelo al país. Este es un proceso que realiza cada vez que un nuevo mercado es abierto, pues ciertas frases, fotos o conductas son más apropiadas para ciertas culturas que otras.

En México, la comunidad virtual de Gleeden tiene alrededor de 200 mil usuarios / Foto: Roberto Hernández

“Cuando llegué Tinder apenas comenzaba y hoy es la plataforma de citas número uno en el mundo así que es un ambiente muy competitivo donde las personas cambian de un sitio a otro en un click. Así que para nosotros el juego es crear nuevas ideas, pero manteniendo el producto limpio.

“Esta es una marca que debe permanecer relevante en un ambiente que cambia rápidamente y donde la tecnología es un gran disruptor, entonces ha sido una gran aventura. Es una compañía en la que todos los días debes encontrar ideas y asegurarte que tecnológicamente permanezcas vigente”.