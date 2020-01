Desvanecen negocios en Cuernavaca

Ahora fue la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), quien denunció que al menos en el último trimestre del año pasado, y en lo que va de éste, alrededor del 10 por ciento del padrón de afiliados todos de establecimientos, en su mayoría familiares, han solicitado su baja porque cierran las cortinas, el presidente de la cámara, José Salgado Patiño, comentó que no se explican las razones, pero es evidente que exista miedo por la extorsión y la inseguridad.

Lo que es más grave, sostuvo el representante cameral, es que al momento en que ocurren hechos de inseguridad, es claro el nulo apoyo de los cuerpos policíacos para frenar la delincuencia, pero sobre todo, para auxiliar a la población.

Por ello recordó que de la noche a la mañana, sin explicación alguna, algunos de los agremiados, cierran sus cortinas, pero no dicen los motivos de manera expresa por temor a represalias de los maleantes muy probablemente, y aunque la misma autoridad y hasta algunos de los dirigentes empresariales, han convocado a la población a que denuncie ante la autoridad este tipo de situaciones, lo cierto es que cuando lo hacen no ocurre nada, y por el contrario, los delincuentes regresan y les va peor, pero no queda de otra, es importante comenzar por algo, y es la denuncia, señaló.

Salgado Patiño analizó el hecho de que Cuernavaca ha sido el punto de partida de la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, que encabeza el escritor y activista social, Javier Sicilia junto con la Familia LeBarón, y dijo que es un claro mensaje de la crisis de inseguridad que prevalece en todo el estado de Morelos, aunque por todos los medios se trata de minimizar.

Por lo tanto, agregó, se necesitan más elementos del orden y debemos de denunciar los delitos, de lo contrario, simplemente no pasará nada, pero lo cierto es que nadie se atreve a denunciar y eso es muy grave, y el gobierno qué puede hacer.

Salgado Patiño, insistió que aún está pendiente la promesa de enviar a la Guardia Nacional y es real que se requiere, pero incluso de otras instancias se necesita, porque de esa manera se podría atacar la inseguridad, pero lo fundamental, es que la gente acuda a denunciar, para que los responsables entiendan que su compromiso será atender a todos esos reclamos.

El llamado que ha hecho Javier Sicilia con su marcha hacia la Ciudad de México, insistió que el solo hecho de que haya salido este contingente de Cuernavaca y Morelos es un mensaje de la situación que se vive, "mientras los mexicanos no seamos unidos no va a pasar nada, y eso perjudica en la toma de decisiones".

Si bien los propietarios de los negocios no informan sobre los motivos de su baja en el padrón de la Canacope, al momento, ya se tienen registros de hasta un 10 por ciento de cancelación en la afiliación en el último año, y así ha sido en otras cámaras, según se ha informado, y puede ser la economía o la inseguridad, pero de cualquier forma es preocupante.