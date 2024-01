Despidos en Capufe 2024: Trabajadores eventuales, afectados por recortes

Este 2024, un grupo de trabajadores eventuales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) fue despedido al no lograr obtener una plaza, debido al recorte presupuestal que padeció la instancia durante todo el 2023, informó el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Paraestatal, Martín Curiel Gallegos.

Curiel Gallegos indicó que enfrentaron dificultades el año anterior, lo cual repercutió en la base trabajadora de la institución dedicada al mantenimiento y administración de las carreteras.

“Cerramos el 2023 con muchas dificultades, carencias y recortes presupuestarios. Sin embargo, afortunadamente logramos cerrar”.

2024, un año complicado para el sector

Manifestó que el 2024 tampoco se presenta como un buen año para terminar con los pendientes que tiene la paraestatal, y prueba de ello fue que los trabajadores no fueron ratificados en sus puestos.

“Estamos iniciando un 2024 difícil; no pinta para que se resuelvan todos los pendientes que traemos, es la verdad. Por un lado, el tema del presupuesto, y por otro, que se trajo mucha gente a base de contratos, no como trabajadores de base. Esto no da certidumbre y estabilidad laboral a quienes así están, e incluso hay un número importante de trabajadores que ya no fueron contratados a partir del primero de enero”.

Mencionó que para este 2024 ya buscan alternativas para poder basificar al mayor número de trabajadores, para que tengan un sustento seguro y no ocurra como en el cierre del año anterior.

“Esto afecta a la familia caminera; muchos son hijos de trabajadores o familiares, otros no. Vamos a ver qué podemos hacer este año para poder basificarlos y darles la estabilidad laboral que requiere todo mundo, asegurándoles seguridad en el trabajo”.

Preocupación, ante enfermedades respiratorias

Por otro lado, mencionó que en el tema de salud de las y los trabajadores también se llevarán a cabo acciones de prevención ante el incremento de enfermedades respiratorias durante el arranque del 2024.

“Vamos a seguir trabajando en el tema de salud. Si bien se vacunó casi la totalidad de los trabajadores en todo el país, debemos reconocer que hay quienes se negaron y que ahora están repuntando los contagios de la influenza en la mayor parte del país”, finalizó.