Aumento al salario pondrá en "jaque" a las empresas

Aunque no todas las empresas en Morelos podrán aguantar el incremento al salario mínimo debido a los efectos de la pandemia de este año, la secretaria de Economía, Cecilia Rodríguez González dijo que debe acatarse la medida que es una determinación por acuerdos internacionales que tiene el país. Confió que las empresas que hayan recibido los apoyos estarán en condiciones de hacerlo, pero dijo que este incremento de 123.22 a 141.7 pesos tiene más aspectos positivos que negativos.

La funcionaria comentó que la representación patronal fue la única que no avaló la decisión al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que entrará en vigor a partir del 01 de enero del 2021. Y es que en ese anuncio, el sector privado advirtió del riesgo de un mayor desempleo, y el cierre de empresas como consecuencia del aumento.

Sin embargo, planteó que la idea de que una vez que aumente el salario mínimo no se pueda controlar la inflación, viene de años atrás, pero pidió recordar que antes de la pandemia, el salario mínimo ya había aumentado en un compromiso de dignificar este recurso; pero además porque fue un planteamiento de los socios comerciales con América del Norte, que exigían una adecuación para equilibrar algunos aspectos de la economía con estos países.

Cecilia González recordó que en el 2018 y 2019, el salario tuvo aumentos del 16 por ciento y mientras, la inflación se mantuvo en un 4 por ciento, por lo tanto no existe lógica en decir que si aumenta el salario se dispara una cosa. Puede ser por la pandemia o no, pero muchos productos de la canasta básica se mantuvieron y otros aumentaron, por lo tanto, en lugar de estacionarse en los aspectos negativos, será necesario pensar hacia adelante en un modelo de negocios más actuales y “esa es la invitación para que juntos con el sector productivo revisemos los modelos, porque que no se puede avanzar teniendo los salarios más precarios del mundo, porque definitivamente no se puede hablar de que el hecho de que el salario mínimo aumente y afecte de inmediato a unos, o más que otros”.

Además este incremento, confió Cecilia González, permitirá al país ser más competitivo frente al escenario mundial y sobre todo con sus socios, y no dudó que las empresas en Morelos no tendrán problemas para acatar este resolutivo, sobre todo aquellas que trabajan de manera ordenada, y aquellas que han sido beneficiadas a tiempo y con orden de los apoyos por la pandemia y que han sido solidarios y responsables con sus empleados.