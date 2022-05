Apoyos al campo no serán para todos: Sedagro

"No va alcanzar para todos", afirmó Katia Isabel Herrera Quevedo, titular de Sedagro, esto al asegurar que hará falta repartir semillas y fertilizante en este periodo agrícola primavera-verano 2022. A pesar de todo, la funcionaría presumió que el mandatario Cuauhtémoc Blanco gestionó 70 millones de pesos destinados a este rubro y se espera que sean para 10 mil productores. Incluso prevén que está cifra pueda alcanzar hasta los 100 millones de pesos.

Por lo tanto, aunque se diga que no va alcanzar, serían 170 millones de pesos, "es difícil y no le va a tocar a quien no tenga certeza legal de sus documentos", acusó que muchas de las veces son los productores los que no están en la regularidad y por ende no pueden acceder a estos beneficios.

"Si hay productores que no podremos cubrir, pero debe reiterar que no tienen la certeza su propiedad, no puedo decir cuántos porque no se ha realizado un censo, estaremos haciendo uno para noviembre y solo esperamos que los productores den información del de sus datos".

Estos recursos, adelantó la titular de la Sedagro, saldrán del FAEDE, y serán distribuidos de manera municipalizada en la medida en que cada municipio vaya trabajando, “hemos estado haciendo entrega de muchos alcaldes en Xochitepec y Amacuzac, y cada municipio va definiendo sus prioridades pero la indicación es que este recurso sea destinado específicamente para el tema agropecuario”.

Resaltó que lo más importante es que el gobernador, por tercer año, haya conseguido 70 millones para el fertilizante con recursos federal, "y ya llegaron los primeros cargamentos y la semana entrante viene otro cargamento más”.





