Aglomeración de beneficiarios de 'Pensión del Bienestar' en Cuernavaca

En Cuernavaca, los beneficiarios del programa federal "Pensión del Bienestar" se congregaron temprano en el Banco del Bienestar ubicado en el boulevard Cuauhtémoc para recibir su apoyo.

En este 31 de enero, las personas cuyos apellidos paternos comienzan con la letra "C" son los asignados para recibir su pago. Sin embargo, aquellos con apellidos que inician con "A", programados para el día anterior, no lograron cobrar y se presentaron aún más temprano.

La concentración de usuarios en esta sucursal se debe al cierre del cajero automático y las ventanillas en el centro de la capital, lo que obligó a todos los beneficiarios a dirigirse al Banco del Bienestar en Cuauhtémoc.

Residentes como Don Roberto, que viven en el municipio de Cuernavaca, expresaron su descontento con la decisión de cierre, alegando que generó una aglomeración innecesaria.

Yo siempre he venido aquí, sí se extraña el banco del Centro porque ahora hay más gente aquí

Martha Figueroa vino desde el municipio de Jiutepec, comenta que llegó desde las 09:00 horas. La fila hasta ese momento era de aproximadamente 25 metros, había más de 20 personas con bastón que permanecían de pie.

“Hoy me toca a mí, y veo que está avanzando rápido”, comentó.

Para atender a los adultos mayores y reducir el tiempo de espera en la fila, el personal del Bienestar, también conocidos como servidores de la nación, proporcionaron varias sillas y una sombra en el lugar.

“Vine mi hijo por mí, así no me arriesgo a que me asalten. Así de una vez ya no doy dos vueltas luego”, compartió la señora Enedina Mora.

En diciembre del 2023, sin dar una explicación, la sucursal que se encontraba en el centro de Cuernavaca cerró sus puertas definitivamente. Por medio de un aviso impreso le informó a la ciudadanía que esa ubicación ya no sería institución del Bienestar.