14 de febrero: Restaurantes y florerías esperan buenas ventas

San Valentín es una de las fechas más importantes del año para los comerciantes. Y este 14 de febrero, sin duda, prevén buenas ventas, pues los enamorados siempre querrán celebrar este día o regalar algún detalle como muestra de afecto.

Las comidas y cenas en restaurantes, sin duda, son una opción que no pasa desapercibida en esta fecha, por lo que los negocios han preparado distintos paquetes y promociones especiales.

De acuerdo con Griselda Hurtado Calderón, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), este 14 de febrero los restaurantes prevén un aumento en sus ventas de hasta 35 por ciento.

Es un día importante para la industria restaurantera, el 14 de febrero es la primera festividad importante de 2024; con esto arrancamos en el sector gastronómico.Griselda Hurtado Calderón, presidenta de la Canirac

Dijo que existen restaurantes que hacen menús especiales para San Valentín; incluso algunos ofrecen bebidas o postres de cortesía, lo que resulta muy atractivo para las personas que desean celebrar en pareja.

"Los restaurantes que preparan menús especiales, generalmente cenas, y que tienen horarios extendidos hasta la noche, son aquellos que tienen mayor afluencia, ya que son ideales para esta celebración", asegura.

Flores, un detalle que siempre se agradece

El 14 de febrero las flores no pueden pasar desapercibidas. Y los comerciantes de florerías y floristerías lo saben, pues incluso las ventas en este día llegan a triplicarse, aunque el precio de éstas se eleve hasta en 100 pesos.

En la gráfica, un ramo de rosas junto a unos girasoles y gerberas, las flores que más demanda tienen en San Valentín. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Esta es una de las fechas más importantes; afortunadamente las personas siguen comprando flores para regalar en un día tan especial como el 14 de febrero", comenta la encargada de la florería Fiore Arte en Flores.

Entre las flores más vendidas están las rosas en colores rojo y rosa, las gerberas y los girasoles.

Globeros, los que menos venden

Y aunque hace unos años los globos de helio con enormes corazones era de los favoritos para regalar en este día, de unos años a la fecha la demanda ha ido a la baja.

Estamos en una situación muy crítica; la venta de globos ya no es la misma, el dinero ya no alcanza, todo sube; en este caso me comentan que subió el precio del helio, pero nosotros no podemos subir los costos de los globos porque la gente no los compra, dice Ernesto Antúnez, comerciante de globos

Refirió que para el 14 de febrero los precios de los globos, desde aquellos en forma de pelota a los más grandes en figuras de corazón, van de los 50 y 60 a los 130 pesos.