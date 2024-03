Xóchitl Gálvez denuncia ante Fiscalía a familiares de AMLO por presunta corrupción en Tren Maya

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra de familiares y amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente estar involucrados y ser beneficiados por las obras del Tren Maya.

En la denuncia pide que se investiguen presuntas irregularidades en la asignación de contratos para la compra de balasto utilizado en la construcción del Tren Maya y del que fueron “ampliamente beneficiados” amigos y sobrinos del presidente.

En su ya tradicional conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, Xóchitl Gálvez aseguró que deben investigarse las irregularidades y supuesta responsabilidad en actos de corrupción por parte de dos de los hijos, sobrinos y otras personas cercanas a López Obrador, pues “se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos”.

“El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el Presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un acto de corrupción”, señaló ante la prensa.

“No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por el caso de corrupción asociado a su construcción, eso es absurdo. Lo que ya hicimos es presentar una denuncia para que se investigue a los siguientes personajes: los hijos, sobrinos y amigos del presidente, a Andres Manuel López Beltrán (Andy), a Gonzalo Alfonso López Beltrán (Boby), a Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y por supuesto al amigo de todos, Amílcar Sandoval”.

Además de un personaje clave: Daniel Assad, “El Gallo”, jefe de Ayudantía del presidente, a quien acusó de “que forma parte de la red de 'coyotes' que facilita reuniones, contactos y contratos”.

En materia de seguridad, la candidata presidencial por los partidos PAN, PRI y PRD lamentó que el primer mandatario minimice los hechos de violencia en el país y sobre todo lo ocurrido en Sinaloa, donde fueron secuestrados más de 60 personas.

Al ser cuestionada sobre la situación que se vive en Campeche, Xóchitl Gálvez dijo que debe renunciar la gobernadora Layda Sansores por la ingobernabilidad que se vive en esa entidad, toda vez que la policía aún mantiene el paro.

“Si Layda no da una respuesta va a seguir creciendo el conflicto y por ello habrá un voto de castigo, no sólo en Campeche sino en todo el país. Va a haber un voto de castigo en la ciudad de México, en Sonora, en Sinaloa, por eso están en lo que hicieron porque la gente sí valora apoyo sociales que ya les garantizamos que no se van a quitar. ¿Por qué habría de quedarse con un gobierno que no da resultados”, manifestó Xóchitl Gálvez.