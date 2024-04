Margarita González Saravia pide unidad a morenistas en Cuautla

Durante su primer evento público en Cuautla, realizado en el balneario El Almeal, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” (Morena, PT y PVEM) a la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, tuvo que apaciguar los ánimos de las porras de Raúl Tadeo Nava, expresidente municipal y militante actual del partido, y Rodrigo Arredondo López, el alcalde actual, pidiendo unidad a las bases:

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Si nosotros estamos viendo que nuestros dirigentes están haciendo un esfuerzo por lograr la unidad, las bases tenemos que respaldar esa unidad de nuestros dirigentes”, dijo la candidata.

Elecciones 2024 Margarita González se someterá a exámenes de control y confianza

Momentos antes, Arredondo y Tadeo, cuya posición dentro del partido se había polarizado en los últimos años, fueron fotografiados juntos en el recorrido que González realizó dentro del mercado municipal.

“Tadeo y Rodrigo son compañeros del partido, son compañeros que se han unido para hacer una fuerza juntos contra el Frente, el PRI, el PAN y el PRD. Allá están los enemigos, no aquí”, dijo la candidata.

Pide voto en cascada

Al dirigirse a los cientos de militantes que se concentraron este 2 de abril en el balneario El Almeal, González Saravia pidió aplicar el llamado “voto en cascada” en las elecciones del 2 de junio, es decir, votar por los candidatos de Morena para todos los cargos en disputa, pues consideró que solo así será posible continuar con el proyecto de nación que encabezará la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum:

“Si tenemos el voto cruzado, no vamos a llegar a la meta después de tanto esfuerzo y sacrificio. Aquí no hay otra más que votar Morena, Morena y Morena. ¿O ustedes creen que a mí me gustaría, como gobernadora, estar tratando en Cuautla con Jesús Corona (candidato de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos)? Claro que no”, dijo.

Dentro de su plan de gobierno, Margarita González ponderó la necesidad de mejorar el desempeño de la Fiscalía General del Estado, y, en lo que corresponde a Cuautla, devolverle la paz:

“Vamos a hacer todo lo posible por mantener nuevamente la paz. Vamos a construir la paz. Nosotros estamos aquí, con la gente”, dijo.