Lucy Meza: Es momento de recuperar a Morelos con dignidad

La candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos", Lucy Meza Guzmán inició su campaña electoral este 31 de marzo en la Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, donde afirmó frente a cientos de simpatizantes que "es el momento de recuperar a Morelos" con dignidad y seguridad.

"Hoy estamos aquí reunidos para decirle no a la continuidad con la candidata de Cuauhtémoc Blanco, estamos aquí para decirle no a la corrupción y a la incompetencia; estamos aquí para decir no al nepotismo, a la violencia y a la inseguridad. Morelos está en su peor crisis, por eso estamos aquí para recuperar a Morelos", manifestó.

#Elecciones2024 | La candidata Lucía Meza llega al Monumento a la Bandera de Cuautla acompañada de los líderes nacionales de los partidos PAN, PRI, PRD, y de RSP para dar arranque a su campaña 🗳

Durante su discurso Lucy Meza lamentó que la ciudadanía de Morelos soportara por seis años las mentiras del actual gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ahora busca una diputación por la vía plurinominal.

La candidata de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos" manifestó que, para no repetir el mismo gobierno es necesario votar el próximo 2 de junio por un cambio verdadero.

Lucy Meza promete durante el arranque de su campaña un cambio. / Cortesía / Lucy Meza

Dirigentes nacionales acuden al arranque de campaña de Lucy Meza

En el arranque de campaña de Lucy Meza estuvieron presentes Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También destacó la presencia de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, quien en su momento buscó la candidatura a la presidencia de México, perdiendo ante Xóchitl Gálvez, actual candidata del PRI, PAN y PRD para las elecciones presidenciales de 2024.

Simpatizantes de Lucy Meza acuden al inicio de su campaña electoral. / Cortesía / Lucy Meza

Este 31 de marzo carca de diez mil simpatizantes de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos" acudieron al Monumento a la Bandera de Cuautla, con el objetivo de acompañar a la candidata a la gubernatura en su inicio de campaña electoral.