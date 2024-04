Lucía Meza pide a la UAEM organizar debate entre candidatas

Lucía Meza Guzmán, candidata a la gubernatura de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos" llamó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a organizar un debate en el que puedan confrontar ideas y debatir propuestas entre candidatas.

De igual forma, llamó a sus adversarias políticas a perder el miedo por los debates y aceptar la invitación del Impepac a participar en los dos planteamientos previstos.

"Yo creo que dos debates no son suficientes, porque todos los ciudadanos quieren propuestas, nosotros invitamos a las candidatas que no le tengan miedo al debate, nosotros no le tenemos miedo", expresó.

La candidata a gobernadora de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos", Lucía Meza, llamó a las demás candidatas a debatir, a presentar sus propuestas, e incluso llamó a la UAEM a organizar un debate



Frente Amplio solicitó 3 debates entre candidatas

En conferencia de prensa, los dirigentes de los partidos que conforman la coalición solicitaron la planeación de más de tres debates por vías públicas o privadas.

Sin embargo, los ánimos de las candidatas no son bien vistos, ya que Margarita González Saravia declaró que sólo participará en uno; mientras que Jessica Ortega aún no se pronuncia al respecto.

"Es evidente que la candidata Margarita González Sarabia no quiere debatir con nuestra candidata Lucy Meza, tiene miedo de someterse al escrutinio morelense y a hablar de los verdaderos problemas del estado", comentó Jonathan Márquez, dirigente priista.