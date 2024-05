Candidata a alcaldesa por Iztapalapa denuncia cateo a su casa tras asesinato de dos personas

La candidata de la alianza Va X la CDMX, a la alcaldía de Iztapalapa, Karen Quiroga Anguiano, acusó que dos personas fueron asesinadas afuera de su casa en San Lorenzo Tezonco por lo que elementos de la policía capitalina ingresaron de forma arbitraria a catear su domicilio.

A través de un video en Facebook, la candidata inició una transmisión en vivo donde informó que entraron a su casa sin orden de cateo mientras sostenía una reunión con sus trabajadores.

“Acaban de asesinar a dos personas afuera de la casa y la policía llegó exclusivamente a querer catear mi casa, miren nada más cómo están los elementos aquí”, dijo.

En el video se observa que los policías revisan una camioneta estacionada afuera de la casa de la candidata, mientras ella cuestionaba a los elementos la violencia con la que ingresaron a su casa.

Responsabilizo a @martibatres y al secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México @PabloVazC por haber violentado mi domicilio por parte de policías de la CDMX. Los policías que irrumpieron armados y con lujo de fuerza a mi casa no presentaron orden de aprehensión, no… pic.twitter.com/QD2WGUkMyZ — KarenQuiroga (@KarenQuirogaAn) May 8, 2024

“Aquí están las marcas de como entraron a punta de patadas, tenemos identificado, entraron aquí a mi casa, se metieron, tenía con mi gente una reunión con mi gente. Hay un gran destacamento este momento en la esquina de mi casa, nos catearon los vehículos y este tipo de cosas están sucediendo y la verdad es lamentable”, señaló.

Responsabilizó a las candidatas Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, al jefe de gobierno, Martí Batres y al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

“De todas las casas de la calle se metieron a la mía, la patearon a la puerta, se metieron apuntando con pistola a todos mis compañeros, solicité al Instituto Electoral y me la negaron porque dijeron que Iztapalapa no era un punto rojo, que no era necesario”, acusó.

En respuesta al incidente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que atendieron el reporte que indicaba una persona lesionada por disparos de arma de en la calle de Flor de San José y Camino San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado detalló que en el lugar localizaron a una persona con manchas hemáticas, motivo por el que solicitaron los servicios de emergencia.

La dependencia señaló que, de acuerdo con los primeros reportes, los probables agresores viajaban en una motocicleta. Además, testigos señalaron que habían entrado a un domicilio armados, por lo que los oficiales ingresaron sin que pudieran localizar a los probables implicados.

Resaltó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento e iniciará la carpeta de investigación correspondiente; asimismo, se dio parte al agente del Ministerio Público.

El presidente del PRD Nacional, Jesús Zambrano, condenó la violencia del gobierno de Morena de la CDMX contra la candidata a través de su cuenta de “X”.