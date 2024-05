José Luis Urióstegui reforzará su seguridad ante cualquier alerta

José Luis Urióstegui, candidato a la alcaldía de Cuernavaca, reforzará su seguridad en caso de que alguna alerta ponga en peligro su integridad o la de su equipo, ante la ola de violencia que se vive en la ciudad.

Hasta el momento no ha recibido ninguna amenaza, pero en caso de que exista, pedirá protección.

“La gente nos recibe bien, no hemos visto algo que altere nuestra tranquilidad, pero si observamos seguramente habría de reforzar la seguridad, porque no se trata de hacerle al héroe y poner en riesgo a la gente que nos está acompañando”, indicó.

Esto a raíz del asesinato de un presunto líder criminal en la avenida San Diego de la capital morelense, que desató una ola de crímenes que incluyeron un asesinato dentro de un hospital privado, así como, el ataque de dos mujeres en el mercado Adolfo López Mateos.

Seguridad

Urióstegui Salgado atribuyó esta situación a la disputa entre grupos criminales y descartó que sea parte del proceso electoral.

“Se trata de delincuencia organizada que está peleando la plaza, ejecutan a personas por algún motivo, que afecta los negocios de los demás. En estos casos, tanto la federación como el estado y el municipio deberíamos tener una mayor coordinación, pero también la Fiscalía debería darnos datos para prevenir estos actos”, dijo.

Invertirá en la industria de la construcción

Urióstegui Salgado se reunió con autoridades de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ahí recordó que en Cuernavaca se invirtió anualmente más de 150 millones de pesos. Sin embargo, admitió que es necesario invertir 200 millones de pesos por los siguientes 10 años para que la capital morelense se impulse.

Además de que reiteró que su administración pagó el 60 por ciento de una deuda que frena la inversión en obra pública.