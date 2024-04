Javier Estrada reaparece tras atentado

Javier Estrada González reapareció junto a los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que en junio de 2023 sufriera un atentado afuera de las oficinas del SAT, en Cuernavaca, Morelos.

Durante su encuentro con candidatos dijo que durante más de 30 años en la política siempre luchó por las causas justas. Hoy, dijo, es una víctima más de este "Morelos rojo, en donde todos los días hay un atentado o acaban con la vida de alguien No levanto la voz por mí, levanto la voz por todas esas familias morelenses que no tienen datos de sus familiares, quienes han perdido un familiar o amigo; levanto la voz porque no puede pasar un día más sin que alguien haga algo".

Dijo que es momento de apoyar a las mujeres. A las madres de familia; "Ya basta de que personas ajenas a Morelos lleguen a imponerse y saquearnos".

Asimismo, hizo un llamado a los candidatos del Verde Ecologista para velar por la seguridad y el bienestar de la gente que cree en ellos. "Es momento de sacar a la vieja política y cuidarnos entre nosotros mismos, si no nadie más lo hará".

Como parte de su mensaje, destacó el trabajo en equipo de todos los candidatos verdes y la importancia de la seguridad durante esta época, al señalar que la cifra de asesinatos alcanza los cinco mil 513 durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.