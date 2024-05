Ausencia de Margarita González destaca en el segundo debate de Morelos

Este viernes se realizó el segundo y último debate entre candidatas a la gubernatura del estado de Morelos en el que destacó la ausencia de la candidata Margarita González Saravia de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Previo al debate, a través de un oficio, el equipo de campaña justificó la ausencia de González Saravia debido a eventos proselitistas.

La ausencia de Margarita González fue aprovechada por las candidatas presentes, Lucía Meza, de la coalición Dignidad y seguridad por Morelos, vamos todos, y Jessica Ortega, de la coalición Movimiento Progresa, para realizar diversos señalamientos en su contra y en contra de la administración de Cuauhtémoc Blanco.

“Como ustedes lo ven, no vino al debate (Margarita González); nuevamente le tiene miedo a la democracia, no le quiso dar la cara al pueblo de Morelos, y yo me pregunto, ¿así aspira a gobernar el estado de Morelos?”, dijo Lucy Meza en su mensaje de bienvenida.

Los temas que se expusieron fueron: pobreza, medio ambiente, atención a grupos vulnerables y política y gobierno.

En materia ambiental, la candidata Lucy Meza propone la conservación del bosque, controlar las fugas de agua potable en Cuernavaca; cambiar la infraestructura hidráulica en la capital del estado, además de la implementación de medidas para aprovechar el agua y promover la reforestación.

Aseguró que su gobierno apoyará a todos los sectores, a través del fortalecimiento de programas federales con los locales y dijo que con el programa Las Adelitas se empoderará a las mujeres en materia económica. Propone la construcción de tres centros de atención geriátrica y el Sistema Estatal de Cuidado, así como un hospital oncológico.

Dijo que Morelos necesita de políticos que no sean improvisados. “Hoy vivimos una situación muy complicada, porque los tres niveles de gobierno ni siquiera se han puesto de acuerdo”.

Propuso desaparecer la Oficina de la Gubernatura, que actualmente, asegura, recibe mil 500 millones de pesos, recursos que, dijo, serán redireccionados a seguridad. Asimismo, reiteró su compromiso con las mujeres y dejó en claro que no defiende a violentadores, abusadores sexuales ni a deudores alimentarios.

Lamento que la candidata de Morena haya decidido no presentarse, pero no me sorprende. El gobierno que representa ya nos ha demostrado que no sabe rendir cuentas. Las mentiras y las faltas de resultados es una constante en los gobiernos de Morena.

Destacó la implementación de programas para la inclusión laboral y la creación de un Centro de Justicia para la Niñez. Dijo que durante su gobierno serán los morelenses quienes decidan, entre una serie de opciones, en qué se utilizarán sus recursos, además de la implementación de programas de conservación de agua en los hogares.

Dijo que su gobierno eliminará las barreras físicas en todas las oficinas para las personas con discapacidad y reiteró su compromiso con las personas de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres.

“Yo soy la única que puede verte a los ojos y decirte que voy a gobernar con transparencia, sin deberle nada a nadie. Morelos, estoy segura que sí o sí podemos estar mejor. Esta es una elección de los jóvenes. Te invito a que este 2 de junio votes feliz, vota por Máynez presidente, vota por Jessica Ortega, para que no regrese el pasado”, dijo la candidata en su mensaje final.

Al concluir su participación, ambas candidatas hicieron un llamado reiterado a todos los morelenses para que salgan a votar este próximo 2 de junio.

