Aspirante a la alcaldía de Cuernavaca analiza solicitar protección

La aspirante a la alcaldía de Cuernavaca por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza confirmó que analiza si debe solicitar algún tipo de protección a las autoridades, pues en los últimos días sufrió situaciones de inseguridad.

No obstante, Flores Espinoza manifestó que, a pesar de que Cuernavaca vive una crisis de seguridad, espera que no sea necesario solicitar protección para su persona: "Esperemos que no sea necesario, porque de aquí somos. La verdad es que la seguridad no la necesito yo, la necesitamos todas y todos los que vivimos en Cuernavaca".

Incluso compartió que recibió asesoramiento para solicitar la pulsera de pánico que ofrece la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES): "Seguimos en este análisis, sabemos que no es una situación fácil la que estamos viviendo en Cuernavaca", indicó Flores Espinoza.

Sobre las situaciones de inseguridad que vivió, dijo que su equipo jurídico ya está considerando presentar las denuncias correspondientes: "Es una situación que se está complicando en el tema político, pero se debe garantizar [la seguridad a] todas y todos", concluyó la aspirante a la alcaldía de Cuernavaca.