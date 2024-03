Alcalde de Cuernavaca se separa del cargo y va por reelección

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado anunció que solicitará una licencia temporal para postularse nuevamente como alcalde de la capital de Morelos: "Ya lo consideré, voy a solicitar licencia", indicó.

Urióstegui Salgado subrayó que su decisión no fue influenciada por nadie y que más bien responde a su convicción personal de igualdad de condiciones entre los aspirantes.

Comentó que, aunque tiene hasta abril para solicitar licencia, optará por pedirla próximamente, para garantizar una transición fluida y sin afectar el desarrollo del municipio.

¿Quién quedará al frente del Ayuntamiento de Cuernavaca?

De acuerdo con la Ley Orgánica, ante la ausencia temporal del edil de Cuernavaca, quien quedará al frente será la síndica municipal Catalina Verónica Atenco, quien se encargará de dar continuidad a la gestión del Ayuntamiento en materia de seguridad, obras públicas en curso, entre otras.

Al respecto, Urióstegui Salgado aseguró que Verónica Atenco hará un buen trabajo durante su ausencia: "Espero que no existan retrasos, hemos venido trabajando juntos; existen programas que están en marcha y van a continuar".

Alcalde de Cuernavaca no solicitará protección a la CES

Por otro lado, el alcalde de Cuernavaca dijo que no solicitará la seguridad que ofrece la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos a través de las pulseras de pánico.

No obstante, Urióstegui Salgado indicó que tomará medidas de prevención para evitar cualquier tipo de accidente, además manifestó que no utilizará a la Policía Municipal para su custodia, ya que hasta el momento no considera que su vida esté en riesgo.