Santa Rosa, en Cuautla, busca ser ejemplo de sustentabilidad comunitaria

A tres meses de que la asociación civil "Ecopil, arte crea consciencia" diera a conocer la intención de hacer de la colonia Santa Rosa de Cuautla la primera comunidad sustentable del municipio, Dennis Ríos, representante en Morelos este colectivo, aseguró que el proyecto va por buen camino.

Dennis Ríos comentó que las acciones que se han realizado a partir del pasado mes de junio han logrado crear conciencia entre los habitantes sobre la importancia del correcto manejo de los residuos, así como su participación en las jornadas de recolección en las que también han estado presentes otras asociaciones civiles e instancias gubernamentales.

"La gente se ha vuelto más sensible en cuanto a la parte de la recolección y se está haciendo más consciente de la separación de los residuos. Los vecinos han estado asistiendo a nuestras actividades", dijo Ríos.

Durante los últimos tres meses, Ecopil ha participado en la coordinación de jornadas de recolección de residuos sólidos, así como en la creación de jardines polinizadores y una carrera atlética en los alrededores de la localidad, ubicada en las cercanías de la zona núcleo del Área Natural Protegida del Río Cuautla.

Con todo lo realizado, Dennis Ríos reconoció que, si bien la comunidad avanza rumbo a la sustentabilidad, el trayecto aún es largo.

"Aún estamos lejos, pero lo más importante es que estamos en camino. Si la colonia no diera respuesta o no se sumara, diríamos que es difícil o que no vamos a alcanzar el objetivo, pero sí estamos impactando", dijo.

Ecopil es una asociación civil con sede en Apaxco, Estado de México, dedicada a promover modelos de mejores prácticas basados en innovación social y gestión ambiental para mejorar el entorno a través de acciones de voluntariado. Actualmente, la asociación cuenta con 32 ciudades registradas en todo el país.

De acuerdo con Dennis Ríos, la localidad cuautlense podrá ser declarada sustentable cuando la población adopte una cultura de reciclaje adecuada, y cuando los proyectos de conservación en el área natural logren el interés de los vecinos de manera permanente.





