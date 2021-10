[Ocio] ¿Qué le está pasando al teatro en Morelos?

El teatro es una de las artes escénicas más importantes, ya que data de los siglos V y VI a.C. y tiene sus orígenes en la Antigua Grecia, posteriormente se fue extendiendo por el mundo y se convirtió en una de las expresiones artísticas más consolidadas.

En Morelos hay dos escuelas para la formación profesional en teatro, la Licenciatura en Teatro del Centro Morelense de las Artes (CMA) y la Escuela de Teatro, Danza y Música, así como La Vecindad y otras escuelas particulares que forman a niños y jóvenes en este ámbito.

Asimismo, desde hace décadas han surgido muchos grupos y compañías de teatro que buscan dejar un legado importante a través de su trabajo, además de llevar grandes enseñanzas y mensajes al público, representando los problemas y situaciones que se viven en ese momento en una obra teatral.

Entre los grupos teatrales más destacados en Morelos por su trayectoria, resistencia y pasión por el teatro, están Los Mascarones (que surge en Ciudad de México pero posteriormente se instala en Cuernavaca) y el Grupo Cultural Zero.

El actor, director y escritor José Manuel Galván Leguízamo, formó parte de estas agrupaciones y a lo largo de 50 años ha compartido sus saberes y experiencias a través de su trabajo en comunidades y en distintas propuestas teatrales.

"Participé en el grupo Los Mascarones que cambiamos nuestra sede en 1975 de la Ciudad de México a Morelos, porque ya tenía como cinco años que veníamos a Morelos para apoyar a distintos movimientos y huelgas como la de Rivetex, la Nissan y la universidad; y empezó a haber un vínculo muy importante con este estado, en ese tiempo estaba don Sergio Méndez Arceo y otras partes sociales a las que les interesaba mucho el desarrollo de la cultura, entonces cuando llegamos a Cuernavaca tuvimos la oportunidad de participar en las Tandas Culturales de Tlaltenango y de crear un centro cultural ahí mismo que se mantuvo dos años", expresó José Manuel Galván Leguízamo.

A partir de ahí, el centro cultural se mantuvo por dos años y lograron una estrecha cercanía con las comunidades y se armaron varios grupos en los municipios e iglesias.

Desde hace unos años se formó el CMA, La Vecindad y otros centros culturales que han sido un importante semillero para niños y jóvenes que tienen una pasión por el teatro, pero desafortunadamente no hay una organización para asegurarle a los jóvenes tener un trabajo al egresar.

Durante el período de 2005 - 2006, José Manuel Galván fue coordinador de teatro en el CMA, tiempo en el que estuvieron luchando por obtener la licenciatura y todos los requisitos que les exigían. "Afortunadamente ahora ya hay una licenciatura pero lamentablemente sucede lo mismo, salen con el título y no hay una planificación a nivel estatal para ofrecerles trabajo y lograr que su especialización llegue a las comunidades, y alimentar con buenas ideas y con una energía independiente".

Asimismo, comentó que la cultura siempre ha sido desdeñada y han tenido varios problemas porque a nivel institucional no hay una propuesta que englobe una política cultural de desarrollo y participación de toda la comunidad.

El artista mencionó que la motivación cultural no sólo se refiere a una burocratización de actividades sino de poder estar abierto a las diferentes propuestas como los bailes religiosos y populares, las pastorelas y expresiones culturales de danza y música que también utilizan recursos del teatro como las máscaras y el vestuario.

En Morelos, el panorama para el teatro no está muy bien, ya que han surgido problemas y disyuntivas que se generan desde lo institucional, afectando a las escuelas y compañías de teatro; sin embargo, la labor sigue y desde sus propios recursos y posibilidades cada compañía decide continuar y dejar su granito de arena.

Además de las escuelas que existen para la formación profesional en teatro, las mismas compañías han impartido talleres en las comunidades para realizar el ejercicio teatral.

Una de las cuestiones que complica el éxito del teatro en Morelos, es la formación de públicos cautivos, pues en los programas teatrales por lo general se cuenta con un sector muy pequeño.

"En los 70 decíamos, si el público no va al teatro hay que llevar el teatro al público, esto no funciona solamente como un negocio individual o particular, ya que el hecho de que las personas participen en una puesta en escena tiene más beneficios para la vida social y para el desarrollo de la intelectualidad".

José Manuel Galván lleva muchos años dedicándose a impulsar el teatro comunitario, lo que le ha dado grandes satisfacciones.

"El teatro comunitario es una decisión de corazón y se trata de entender bien lo que es el efecto que tiene el teatro, que no se queda en el pequeño público que va, y es selectivo y a veces con precios muy altos".

En Morelos hay muchas compañías de teatro y cada vez egresan más jóvenes de las distintas instituciones y talleres que se realizan, pero mientras no haya mejores apoyos y se valore el trabajo como debe ser, las situación seguirá en lo mismo.