Ignacio López Tarso va por su sexta obra en streaming

Después del gran éxito obtenido con cinco obras de teatro vía streaming, y su gran presentación en el Teatro Ocampo de Cuernavaca en julio pasado, Ignacio López Tarso vuelve al streaming junto a su hijo, Juan Ignacio Aranda, con la obra “Fray Servando Teresa de Mier: Confesiones de un Guadalupano Federalista”, que el público podrá disfrutar los días 10, 11 y 12 de septiembre, además de tener la oportunidad de participar en una charla posterior con los actores. “El streaming me ha abierto una puerta maravillosa”, expresó el primer actor.

Cabe destacar que esta obra, está basada en el libro homónimo de Adolfo Arrioja Vizcaíno, donde nos cuenta la increíble e irónica historia de un personaje que todos conocemos, pero pocos tenemos una idea precisa de su importancia en el panorama histórico de México.

De acuerdo con Adolfo Reyes, si el cura Hidalgo es el padre de la patria, Fray Servando Teresa de Mier es el abuelo de la patria. Y en la última parte del libro, incluye un ficticio, pero probable diálogo entre Fray Servando y Miguel Ramos Arizpe, ambos curas dominicos e independentistas, el 15 y 16 de noviembre de 1827, desde una habitación del Palacio Nacional.

“Trabajé en la edición de ese diálogo, se lo mandé al autor y le gustó mucho. Es un texto breve y vamos a hacerlo en lectura dramatizada como siempre lo hemos hecho. No estaremos ni vestidos, ni maquillados, ni será en la mullida recámara del Palacio Nacional. Será en el comedor de la casa de mi papá. Le daremos la importancia a la palabra y tendremos una intervención temática del autor, que situará al público debidamente en la época y en el momento histórico y quiénes son estos dos personajes que el público verá en la obra”, comentó Juan Ignacio Aranda.

El gran actor Ignacio López Tarso, está muy contento con esta obra virtual y sobre todo de abordar la vida y obra de Fray Servando Teresa de Mier, sacerdote de la orden Dominica que fue muy importante en la lucha por la independencia de México. Y nos habla acerca de tan importante personaje.

“Fue muy apreciado en su época, pero al mismo tiempo muy perseguido, porque una vez después de una ceremonia religiosa importante, donde estaba el virrey, el arzobispo, autoridades civiles, militares y políticos, dio un sermón donde puso en duda públicamente lo que él había estudiado sobre la Virgen de Guadalupe, diciendo que la imagen no fue estampada sobre el ayate de Juan Diego sino en la capa de Santo Tomás, esa afirmación causó mucha expectación y una gran protesta en el sector religioso. Días después de haber dicho este sermón fabuloso, un grupo de soldados llegó a su casa, y entraron con violencia para apresarlo como si fuera un criminal, lo llevaron a Veracruz y lo metieron a la cárcel de San Juan de Ulúa, que está cerca del mar y es muy húmeda, pasó meses ahí entre agua y lodo. Después lo llevaron a España a una cárcel en Santander”, comentó Ignacio López Tarso.

Este sacerdote dominicano, fue un hombre muy perseguido por ese sermón y otras cosas que se atrevió a decir, porque era un gran crítico del gobierno sobre cómo estaban organizando la lucha de independencia, porque él quería una república.

“Entre Juan Ignacio y yo hacemos una pintura muy clara de Fray Servando a través de esta obra, representamos dos días, él está en Palacio Nacional porque Guadalupe Victoria lo llevó y le dio ahí una habitación muy elegante y cómoda, a pesar de que él siempre criticó la organización del gobierno”.

Esta breve temporada virtual inicia el viernes 10 de septiembre con una función a las 19:00 horas, mientras que el sábado 11 y domingo 12, las funciones serán a las 13:00 y 19:00 horas. Al término de las presentaciones de las 19:00 horas se realizará la reunión virtual con el público que adquiera el boleto para acceder a esta convivencia que está limitada a 50 accesos por función. Los boletos están a la venta a través de la plataforma de boletopolis.com el acceso únicamente para la obra tiene un costo de $200 y la obra + la charla, tiene un costo de $500 por pantalla.

“La importancia de hablar de este personaje es revalorizar y revitalizar la figura de Fray Servando Teresa de Mier, porque como dice el autor 'la figura no está debidamente jurispreciada'. La persona de Fray Servando, su imagen y su historia fue borrada y solamente está en calles, en unas cuantas obras y en unos cuantos libros, pero realmente el país no le ha dado el valor justo y necesario que debería tener su figura. Fray Servando le pide a Miguel Ramos Arizpe que le entregue los santos óleos en una ceremonia que se realizó el 29 de noviembre dentro de la recámara del Palacio Nacional, ya que como él ya estaba tan mal, no podía salir a la catedral. Fue un incomprendido toda su vida. Es un gran personaje que vale la pena hablar de él. Fue un visionario que se adelantó a la Independencia y luego se adelantó a la conformación de una nueva república federada tal y como la tenemos ahora”, destacó Juan Ignacio Aranda.

El sexto streaming

“Los cinco anteriores han tenido muy buena opinión, mucha gente nos ha acompañado y hemos recibido cartas muy bonitas, desde Australia, Croacia, Italia, España y casi toda Latinoamérica, de verdad estoy muy feliz de poder seguir conectado con la gente, aunque el teatro me gusta mucho y me hace mucha falta, estoy desesperado de este encierro, ya llevo mucho tiempo sin subir a un escenario. Yo prácticamente nací en un escenario y ya quiero volver”, mencionó López Tarso.

Asimismo, comentó que muy pronto estarán los seis videos completos en streaming para que el público pueda verlos cuando quiera, pues tendrán un rango de 24 horas, para disfrutar de las obras.

En Cuernavaca

El pasado 3 de julio, el primer actor junto a su talentoso hijo volvieron al escenario con dos funciones en el Teatro Ocampo de la obra “Una vida en el teatro”, y con esa memoria tan lúcida que tiene, recordó ese grato momento.

"Estuve en Cuernavaca y tuvimos una ceremonia muy bonita donde nos acompañó una gran amiga y compañera de hace muchos años, Elsa Aguirre, con quien hice la película 'Vainilla, Bronce y Morir", éramos muy jóvenes. Estuvo ese día en Cuernavaca, habló al público y no me dejó darle un beso, se me escondió (risas). Fuimos muy felices de volver al escenario en el Teatro Ocampo, un lugar muy bonito y con una gran historia", finalizó.

