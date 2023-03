[Mundo Geek] Prevén aumento en venta de tablets

Desde su lanzamiento en México en 2010, las tabletas electrónicas, que llegaron al mercado como una opción móvil que podía funcionar como una computadora, han avanzado en términos de adopción, pero no al grado de pensar en un mundo donde desplacen a las computadoras. No obstante, la firma de consultoría estratégica The Competitive Intelligence Unit (The CIU) considera que los modelos más recientes podrían dar pasos más firmes.

En su análisis Tabletas: tendencia y preferencia en México, destaca la adopción que han tenido estos dispositivos portátiles durante el último año, alcanzando una apropiación del 26.4 por ciento al cierre de 2022 entre las personas de cinco años o más en el país. Aun así, estos números siguen sin representar competencia alguna ante sus dispositivos hermanos.

“La trayectoria en su adopción ha sido ascendente, sin embargo, a más de una década de su lanzamiento en 2010, registran un ritmo de apropiación y uso en los hogares mexicanos menor frente a los smartphones, principalmente por los diferenciales en sus funcionales, así como por su precio”, destaca The CIU; agrega que el 26.4 por ciento de apropiación entre los usuarios es equivalente a un total de 31.8 millones de dispositivos en activo y un crecimiento anual del 2.3 por ciento en los últimos dos años.

Samsung se corona en el mundo de las tablets

Al indagar en las marcas preferidas de tabletas electrónicas para los mexicanos, las opciones se reducen en comparación con el panel que muestra el terreno de móviles, con una competencia mucho más sencilla y un claro ganador que se ha mantenido a través del tiempo. Se trata de las tabletas diseñadas por Samsung.

De acuerdo con The CIU, la firma coreana lidera el mercado con una porción del pastel de 42.4 por ciento, seguida del iPad, de Apple, con un 29.7 por ciento de preferencia entre los usuarios. En tercer lugar, el estudio ubica a las tabletas de la marca Lenovo, con una porción del 8.7 por ciento.

“A casi tres años de la crisis pandémica, los mexicanos registramos una intensificación en el acceso y uso de la conectividad para realización de actividades laborales, educativas, de entretenimiento, aprovisionamiento de artículos de primera necesidad, adquisición y pago de bienes y servicios, entre otros”, destaca el estudio.

Las tabletas

La historia de las tabletas electrónicas es un buen ejemplo de cómo la ficción puede inspirar a la realidad. Su origen se remonta a los conceptos que sembraron la película de Stanley Kubrick “2001: odisea del espacio” (1968) y la serie de televisión de los sesenta “Star Trek”. Años más tarde, en 1972, muy probablemente basado en las tabletas que aparecían en estas producciones, Alan Kay desarrolló el concepto del Dynabook, aunque la tecnología de aquel momento no permitió que fuera un dispositivo funcional. Se trató del primer notebook, proyectado para contar con una batería de larga duración y un software de acceso digital a niños; sin embargo, la financiación vino de otro rubro: el de la información militar.

En la década de los ochenta, Apple, que por entonces ya era un referente de innovación tecnológica, presentó un video conceptual en el que mostraba el Knowledge Navigator, una tableta que parecía venir del futuro y que prometía mejorar la creatividad de su usuario, respondiendo a comandos de voz. Para 1993 llegaría la línea Newton y eMate 300, dispositivos que, por su elevado precio, serían cancelados en 1998. Un fracaso que todavía se recuerda en la historia de la empresa de la manzana.

En realidad, las primeras tabletas en forma aparecieron ya durante el siglo XXI, cuando Microsoft lanzó la Microsoft Tablet PC, licenciando su dispositivo a varios fabricantes. En 2001, Nokia hizo lo propio presentando su primer prototipo, el Nokia 510 webtablet, que pesaba dos kilos y medio y tenía una pantalla de 10 pulgadas. Tras varios intentos por dominar el mercado, Apple, que aprendió de sus errores con la línea Newton y el eMate 300, regresó con la primera tableta que se convertiría en un éxito comercial, el iPad, diseñado a partir del iPhone.

¿Otra oportunidad?

A la fecha, en México, las tabletas no han podido quitar del trono a las computadoras, aunque cada vez hay más mexicanos que reconocen haberse mudado a las primeras para optimizar sus recursos con un dispositivo que ofrezca las posibilidades de una laptop en un producto de menor tamaño y costo. De acuerdo con The CIU, el 24.5 por ciento de los usuarios de tabletas han sustituido sus computadoras, pero el resto sigue utilizándolas como principal medio para estudiar o trabajar.

El estudio concluye que este escenario podría cambiar en el futuro, con las nuevas generaciones de tabletas.

“Si bien el dinamismo de este mercado no es tan acelerado como el de los smartphones, se proyecta una senda de creciente apropiación a partir del lanzamiento de nuevas generaciones que integran un ecosistema digital completo”, observa la firma consultora The CIU

