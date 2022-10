[Mundo Geek] Hollywood conquista a japoneses

Aunque la cultura japonesa puede ser muy distinta a la estadounidense y, en general, a la de Occidente, cuatro películas realizadas en Hollywood han logrado posicionarse en el top 10 histórico de los filmes más taquilleros en los cines del país nipón. Grandes éxitos conocidos por todos están en esa lista, entre ellos Titanic y Frozen, pero una de las entregas de Harry Potter está a punto de ser desbancada por One Piece Film: Red.

De acuerdo con diversas fuentes basadas en los datos recopilados desde las taquillas de los cines de Japón, la película norteamericana más exitosa en el país asiático, hasta la fecha es Titanic. La tragedia romántica protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en 1997 recaudó más de 26 mil millones de yenes, lo que la ubica sólo por detrás de los principales éxitos de la taquilla japonesa, ambas películas de anime: Spirited Away, con más de 31 mil millones de yenes recaudados, en segundo lugar, y Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen en primer lugar, con más de cuarenta millardos de yenes.

En 2001, otra película norteamericana dejó su sello en el top 10 de las más taquilleras de Japón. Se trató de la primera entrega de Harry Potter, que tiene un registro de 20.3 millardos de yenes. Otra película de esta saga también se encuentra en la lista: al año siguiente, Harry Potter and the Chamber of Secrets ocupa el décimo lugar, con 17.3 miles de millones de yenes recaudados en cines. Sin embargo, su posición parece tambalearse con un reciente estreno de anime.

De acuerdo con Crunchyroll, portal especializado en la distribución legal de anime en todo el mundo, la película que podría desbancar a la segunda entrega de la saga del joven mago es “One Piece Film: Red”, estrenada hace dos meses en Japón y que, hasta fines de octubre, acumula una recaudación de 15,7 millardos de yenes. De momento, el filme dirigido por Goro Tanaguchi ha desbancado a “Avatar”, otro éxito de Hollywood, de la taquilla histórica general, y se encuentre en la sexta posición entre las películas de anime más exitosas de Japón.

Tras su estreno en su país de origen, el filme será lanzado en Australia y Nueva Zelanda el próximo 3 de noviembre, y al día siguiente en Estados Unidos y Canadá. La historia parte de la presentación de Uta, la cantante número uno del mundo, en su primer concierto en directo, frente a un público conformado por piratas, marines y fanáticos en general, entre ellos los Piratas de Sombrero de Paja de Luffy . Es entonces cuando se revela que Uta es hija del Emperador Pirata Shanks.





