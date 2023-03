La cerveza es de quien la trabaja

En una industria dominada por hombres, como la cervecera, Estefanía Sierra y Viviana López innovaron con la creación de una cerveza artesanal para darle un nuevo sentido a uno de los mercados más grandes en México.

Ellas son dos de las cinco mujeres que actualmente forman parte de la Asociación de Cerveceros de Morelos integrada por 23 empresas, y aunque es notable el desequilibrio que hay entre los productores hombres y las mujeres, en el estado hay empresas cerveceras lideradas por mujeres.

“Tebana, Laboratorio Cervecero” se creó en 2020 por iniciativa de Estefanía, biotecnologa e investigadora sobre energías renovables, y Viviana, artista visual, restauradora y conservadora del patrimonio cultural, quienes a partir de sus áreas profesionales han consolidado su empresa.

“El proyecto lo traíamos entre manos desde hace algunos años, pero por cuestiones de trabajo nunca lo habíamos desarrollado, sin embargo, durante la pandemia Vivi me impulsó a hacer cerveza en el nivel de home brewers (cerveceros caseros); es decir, no a nivel comercial, sino como un hobbie”, expresó Estefanía Sierra.

Poco a poco el proyecto creció. Estefanía se especializó con un diplomado integral en cervecería artesanal, aprovechando el conocimiento que tenía de fermentación y demás temas biotecnológicos involucrados con la cerveza para hacer un producto de mayor calidad. Se volvió una marca y empezaron a producir para la venta y a moverse en la industria de la cerveza artesanal.

Después de ser un proyecto casero, actualmente se diversificaron con un enfoque más biotecnológico. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

“Cuando teníamos claro que queríamos dedicarnos a la industria de la cerveza yo no tenía conocimiento de la elaboración, pero Estefanía me explicó el proceso y el paso a paso con conocimientos de química, bioquímica y biología para entender todo; aprendí mucho y me fui involucrando. Además, como artista visual me dediqué a trabajar en el diseño de la marca para consolidar el proyecto”, dijo Viviana López.

El nombre de Tebana surge a raíz de que en Tebas, Egipto, dentro de una de las tumbas hay jeroglíficos donde está el proceso de elaboración de cerveza, que inicialmente era hecha por mujeres; en un muro muestran cómo para la mujer era una tarea doméstica, por eso les pareció muy interesante el nombre, por ser mujeres elaborando cerveza.

Después de ser un proyecto en casa, actualmente se han diversificado con un enfoque más biotecnológico orientado a la investigación de producción de levaduras y de reutilizacion de los residuos que deja el proceso para la obtención de otros productos de valor agregado. Además, gracias al apoyo de la Asociación de Cerveceros de Morelos están en proceso de certificarse como anfitrión de cerveza y como jueces. Asimismo, ofrecen catas de cerveza en bares restaurantes y empresas privadas.

Actualmente, cuentan con una línea de cuatro cervezas: American Pale Ale, India Pale Ale, Irish Stout y Kolsch. Además, realizan cervezas de temporada o experimentales con diferentes procesos e ingredientes con un enfoque biotecnológico.

En marzo de 2022, Tebana Laboratorio Cervecero junto a Yeccan Cervecería crearon la cerveza “Hipatia”, una propuesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esta cerveza tuvo como peculiaridad la adición de pan de masa madre, alejándose del cliché de la cerveza rosa, frutal y ligera, que siempre se considera en las cervezas dedicadas a las mujeres.

“Decidimos mostrar esa fortaleza de las mujeres con una propuesta robusta, fuerte y con carácter. Respecto al nombre, queríamos hacer un homenaje a una mujer que en la historia hubiera dejado un legado importante en cuanto a conocimiento y hechos. Hipatia fue la primera mujer científica reconocida en la historia de la humanidad, fue la inventora del Densímetro, instrumento que ocupamos mucho en la elaboración de la cerveza”, dijo Estefanía Sierra.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Ser parte de la Asociación de Cerveceros en Morelos les ha permitido conocer a otras mujeres en la industria como María Zúñiga, quien se ha dedicado a la producción de eventos masivos y a la logística internacional en especialidad marítima.

María llegó al mundo de la cerveza debido a su inquietud por viajar y conocer la gastronomía de cada lugar que visitaba. “Soy bastante curiosa y conocí a personas que hacían cerveza y me interesé por el proceso de elaboración. El año pasado se hizo un proyecto para profesionalizar las buenas prácticas dentro de la industria en Morelos para certificarnos, y a raíz de eso entré al proyecto binacional Las Hermanas, creada por mujeres de México y Estados Unidos. Posteriormente me integro a Impetuosa, el colectivo más grande de mujeres cerveceras en México que cada año lanza una cerveza a nivel nacional para conmemorar el Día internacional de la mujer y visibilizar nuestro rol en la industria cervecera. Este año la cerveza se se hizo en Sonora y el destape se realizó el 4 de marzo en 12 ciudades simultáneamente, aquí fue en Tepoztlán”, compartió María Zúñiga.

Cabe destacar que Impetuosa trabaja a partir de donaciones de insumos y todo lo recaudado en sus ventas es destinado a asociaciones que trabajan en pro de las mujeres. Estos proyectos y la unión a nivel nacional demuestran la sororidad entre las mujeres y la lucha de visibilidad en la industria.

¿Pero ellas qué tipo de cerveza prefieren?

En la industria siempre se ha encasillado a las mujeres en gustos de cerveza ligera y frutal, sin embargo, no debe generalizarse, ya que realmente los gustos son bastante variados.

“No se puede hablar de un solo estilo de cerveza, realmente la cerveza artesanal es un mundo muy amplio, cada vez hay más estilos, más cervezas experimentales y con más ingredientes. Y encajar a la mujer en algún estilo es muy difícil, el género no define los gustos: hay mujeres que sí prefieren algo ligero, pero hay también quienes toman algo más cargado, y hay a quienes no les gusta lo frutal y a quienes sí”, dijo Estefanía.

Asimismo, destacan que en el mercado femenino en muchas ocasiones se dejan llevar por la parte visual y ciertas especificaciones en la presentación de una cerveza, de acuerdo con sus colores e imágenes en etiqueta.

“Les invito a que se den la oportunidad de probar nuevos estilos, muchas veces nos da temor preguntar a qué sabe una cerveza y nos dejamos llevar por las etiquetas, pero es importante que a donde lleguen estén abiertos a probar nuevas experiencias y así conocerán qué cerveza se adecua más a su paladar”, destacó María Zúñiga.

Entre los objetivos de Estefanía, Viviana y María están seguir creciendo en la industria y ofrecer cursos de producción de cerveza para que más mujeres se sumen al mercado de la cerveza.







