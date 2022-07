Hikuri Artesanal, una opción morelense en productos de belleza y salud

En el 2020, en medio de la pandemia la joven fisioterapeuta Sara Contreras, creó un proyecto dedicado a la producción y venta de productos de belleza y salud totalmente artesanales. Destacando las bombas spa para pies y cuerpo.

"Cuando estaba en la universidad aprendí un poco sobre la creación de cosmética natural y empecé a hacerlo como un pasatiempo, regalándolo a mis amigas y familia, y ellos me motivaron a tener este emprendimiento", expresó Sara Contreras.

En un principio, sólo hacía bombas efervescentes para tina y poco a poco, fue modificando con bombas efervescentes para los pies, para manicure, exfoliantes y una línea de skin care natural.

"Todos los elementos son naturales, libres de sulfato y parabenos para que los puedan utilizar todos, desde un bebé hasta un adulto mayor sin ningún problema".

¿Para qué son las bombas efervescentes?

"Si las pones en agua hacen burbujas que ayudan para los pies, a eliminar células muertas, reblandecer callosidades, remover cutícula y a dejar los pies suaves, y así es más fácil hacer el pedicure, la recomendación es usarlas cada quince día. Y las de tina de baño ayudan a relajar, contiene aceites esenciales, por lo que no contaminan el agua, sueltan un aroma relajante y ayudan a activar algunos receptores corporales que brindan bienestar, estas se pueden usar todos los días sin problemas".

Las bombas efervescentes que Hikuri Artesanal ofrece son de lavanda, cítricos, romero, menta, piña colada y caléndula.

Otros de los productos que podemos encontrar son Tónicos faciales para rostro y cuerpo, hechos a base de agua de manzanilla y se les agrega el agua de rosas o de té verde, con múltiples beneficios. Gel hidrante de ácido hialurónico con rosas y repelente natural para mosquitos, que consta de un óleo que contiene citronella, bergamota y aceites esenciales para la piel, muy efectivo para evitar la picadura de moscos.

Sara nos comparte su experiencia de emprender en medio de la pandemia, pues justamente en junio de 2020, la situación se tornaba muy complicada e incluso muchos negocios cerraron.

"Al inicio las personas no tenían forma de hacerse pedicure y arreglarse las uñas por el confinamiento, entonces empecé a hacer kits para la casa, y la gente los buscaba, ese fue un beneficio para mi emprendimiento. Pero también fue un poco complicado porque conseguir los insumos no era fácil, tenía que buscarlos a través de la venta en línea y los costos eran más elevados, pero en general, me fue muy bien mucho mejor de lo que esperaba".

Sara menciona que el nombre de Hikuri Artesanal surgió de una forma inesperada, "Hikuri es la flor del peyote, que utilizan en el arte Huichol, y cuando estaba pensando el nombre, tenía un ojo de Dios en frente a mí, y de inmediato pensé en ese nombre, y me gustó mucho".

Actualmente, Hikuri Artesanal cuenta con distintos puntos de venta, principalmente en expos y bazares del Estado de Morelos, como Filomena Bazar en la Casona Spencer y en la Expo Artesanal de Morelos en Plaza Galerías, entre otros.

Sara empezó haciendo bombas efervescentes para tina y poco a poco, fue modificando con bombas efervescentes para los pies







