Convocan a participar en la XXII edición del Concurso de Arte Popular y Tradicional

El Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) presentó la Convocatoria de la XXII edición del Concurso de Arte Popular y Tradicional Morelos 2022, dirigida a artesanos originarios de Morelos o residentes del estado, mayores de 18 años. En este certamen, serán premiados 21 creadores artesanales.

En conferencia de prensa, Alva Villalobos, coordinadora del MMAPO dio a conocer los detalles de esta convocatoria y los premios correspondientes.

"La convocatoria está abierta a partir de hoy y hasta el 14 de septiembre, y las inscripciones son en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO). El jurado dará su fallo correspondiente, y en octubre estaremos realizando la ceremonia de premiación", expresó Alva Villalobos.

El concurso de está divido en siete categorías, en las que las artesanas y artesanos pueden inscribirse.

"Las categorías son Alfarería sin plomo y cerámica; Textiles de lana y algodón tejidos en telar; Cartonería y tendidos de papel picado; Talla en madera; Cerería tradicional; Cantería y Lapidaria, y Varios (fibras vegetales, joyería, talabartería, cuadros y portales tradicionales elaborados con semillas y orfebrería, entre otros)".

De cada categoría habrá tres premios, teniendo un total de 21 ganadores, y los premios económicos corresponden a un total de 300 mil pesos, que serán divididos de la siguiente manera:

Primer lugar: 20 mil pesos

Segundo lugar: 15 mil pesos

Tercer lugar: Siete mil 857 pesos

Durante la conferencia, estuvo presente el maestro artesano Carlos Barranco Barranco de Chalcatzingo, Jantetelco, Morelos; quien obtuvo el primer lugar en la categoría de Talla en Madera con la pieza "Alebrije Cuexcomatero" en la edición del 2021.

Esta pieza, es un alebrije con cabeza de conejo, branquias en las mejillas simulando un pez, alas en la espalda en referencia a un pájaro, con pezuñas y en sus manos un cuexcomate.

"Para esta pieza, fueron aproximadamente tres semanas de elaboración, trabajando de dos a tres horas diarias. Nosotros mismos creamos nuestras propias herramientas de trabajo. La pieza mide alrededor de 17 cm, y en sus manos tiene un Cuexcomate, que es la artesanía por excelencia en el pueblo donde soy originario; y es en homenaje a los compañeros que están haciendo colectivos y a los cuexcomateros", dijo Carlos Barranco Barranco.

Asimismo, comentó desde hace mes y medio, está trabajando en la pieza que presentará en el concurso de este año, pues considera que este tipo de certámenes abren muchas posibilidades y oportunidades a los artesanos.

"Participar te abre muchas puertas, aunque no ganes, en 2018 participé y no gané hice 'Un sacrificio' con la espina de pochote, le gustó tanto a las autoridades en aquel entonces y me invitaron al Miquixtli y en Navidad al MMAP. Traer una pieza al concurso te da muchas oportunidades y motiva a los artesanos jóvenes a seguir creando".

Finalmente, Alva Villalobos comentó que el personal del MMAPO está capacitado y preparado para recibir a los artesanos y brindarles la atención necesaria en lo que corresponde a los requisitos del concurso.

Para más información sobre la convocatoria, visita la página web https://turismoycultura.morelos.gob.mx o en los correos alva.villalobos@morelos.gob.mx y enlacemmapo@gmail.com