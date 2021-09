Gobierno presenta aplicación “Orgu-yo Morelos”

El gobierno de Morelos gastó al menos 92 mil pesos en crear una aplicación para teléfonos móviles llamada “Orgu-yo Morelos”, que prácticamente sirve solo como un directorio al estilo de la Sección Amarilla.

La única diferencia es que en dicha aplicación se admiten solamente a empresas morelenses; los usuarios no pueden hacer compras en línea y solamente tiene dos botones; uno que redirecciona a la página de la empresa, mientras que el segundo solo te vincula al número telefónico de la compañía. La plataforma resulta poco funcional debido a que no existe un apartado de búsqueda para encontrar algún producto o servicio. En el navegador de “Orgu-yo Morelos” solo puedes buscar los municipios y no los comercios.

Sí pretendes encontrar una tienda de zapatos tendrías que ingresar a algún municipio y buscarla de entre todas las compañías. Mientras que en sección amarilla solo basta con poner la palabra para encontrar opciones de sitios o lugares.

Pero, para el director del programa Orgullo Morelos, Karl Ayala Ruiz, esta aplicación servirá de apoyo para que los empresarios puedan salir de la crisis financiera que ha generado la pandemia.

“La app es una aplicación totalmente gratuita para las plataformas Android y IOS, se baja la aplicación y aparecen cuatro rubros en los cuales vienen todo lo que son proveedores del estado de Morelos con el mapa del estado y ahí aparece la ventana con los 36 municipios”.

El funcionario explicó que la nueva tecnología cuenta con un apartado para solicitar capacitaciones, además de un apartado de difusión que es lo que aparece en YouTube de la cuenta oficial de Orgullo Morelos.

“Ya tenemos en la app registradas 435 empresas, entonces con esto acercamos, promovemos, difundimos y cumplimos, sobre todo, con una herramienta más para las empresas”.

En Android tiene apenas 10 descargas y fue creada por Rolando Rafael Lara Ballesteros, creador de la app Taxis Línea Victoria.

Aunque no se dijo en la conferencia, esta nueva tecnología tenía una primer versión creada hace siete meses y hasta hace un mes se creó una actualización.