El doblaje me atrapó; es un cariño infinito: Magdalena Leonel de Cervantes

Con una trayectoria de 46 años en la industria del doblaje, Magdalena Leonel de Cervantes es considerada una de las actrices más destacadas y talentosas en México, dando voz a personalidades como Jane Seymour, Susan Sarandon, Meryl Streep y Diane Keaton en importantes producciones. Desde hace más de 30 años radica en Cuernavaca, Morelos, donde ha formado y enseñado a diversos actores y actrices el arte del doblaje.

“Nací en una familia de locutores, sobre todo mi papá, que conforme pasaron los años demostró ser un gran locutor y tuvo muy buena suerte porque impuso otro estilo de locución, ya que no le gustaba el tono cantado que tenían en México. Asimismo, Dagoberto de Cervantes empezó a buscar gente para hacer doblaje y contrató a mi mamá porque era una buena actriz de radio, le gustó mucho su voz y le llamó para trabajar en doblaje. Uno de sus personajes más importantes fue la voz de Morticia en Los locos Addams, así comenzaron ellos su camino y yo me adentré a ese mundo gracias a ellos”, contó.

A pesar de vivir rodeada en ese mundo desde muy joven, a Magdalena no le llamaba la atención, por lo que decidió estudiar para ser Secretaria Ejecutiva Bilingüe porque le gustaba mucho el inglés y todo lo relacionado a la taquigrafía y mecanografía.

Para desempeñarse profesionalmente en esa área trabajó en importantes empresas y organizaciones, incluso recibió una beca para seguir sus estudios en Chicago, pero tuvo que dejarla para volver a México por un problema de salud de su madre.

“Idolatraba a mi mamá y no podía imaginar que le pasara algo y yo estuviera lejos. Regresé a México y cuando se recuperó solía llevarla a sus llamados de doblaje, era una gran actriz, que además fue la primera mujer directora de América Latina, y en aquellos tiempos las mujeres éramos consideradas ciudadanas de segundo grado, no se aceptaba que las mujeres desempeñaran ciertos roles profesionales; pero Ken Smith le dijo a mi mamá que quería que fuera directora, a partir de ahí las demás compañeras se dieron cuenta que podían dirigir y empezaron a encarrilarse en ese camino”.

Magdalena se desempeñó como maestra en la Academia Meadows, pero su mamá le insistió en que debía seguir el camino del doblaje como toda la familia: “Mi mamá me dijo que no tenía nada que hacer como maestra, y que no conocía su medio y debía involucrarme más, y le dije que los que no conocían mi medio eran ellos, que yo sí conocía el ámbito del doblaje y a sus amigos desde que nací. Ella me pidió salirme un año de la Academia Meadows, me lo dieron pero con la idea de regresar, sin embargo, no sucedió, el doblaje me atrapó, se me hizo muy fácil, poco a poco le fui tomando el gusto y a la fecha es un cariño infinito”.

Fue así como a los 30 años de edad inició su camino en el mundo del doblaje tanto como actriz y directora, y a un año de comenzar le llamaron para dirigir en dos empresas: Estudios Sonoros Mexicanos y Candiani.

Cuando tenía 32 años, su mamá falleció y ella tomó la batuta de muchas cosas, incluso quedó a cargo de muchos actores y al frente de la cooperativa independiente de actores como gerente ejecutiva: “He tenido la suerte de hacer papeles muy importantes, y de interpretar las voces de ciertas actrices de manera recurrentemente, como Meryl Streep, Diane Keaton, Susan Sarandon y Jane Seymour, y esto gracias a que tengo mucho cálculo para hacerlo y definir sus reacciones, y realmente agradezco mucho cada oportunidad”.

Junto a su esposo, quien dirigía una empresa de doblaje, cada año solían asistir a convenciones en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de conocer a varias actrices de las que dobló su voz en algún proyecto: “En alguna ocasión vimos a Jane Seymour, me presenté con ella y le dije que yo era su voz en español y me dijo que le gustaría escucharme, le mandamos un rollo de una película pero al parecer nunca lo recibió. También conocimos a Michael Douglas, y mi esposo le dijo que su empresa fue la encargada de doblar la película 'A chorus line', él fue muy amable y simpático. Ha habido muchas experiencias muy bonitas y conocí a varios actores. Afortunadamente he tenido muchas satisfacciones de compartir con grandes personalidades”.

Asimismo, ha dirigido el doblaje en muchos proyectos y películas importantes que incluso han sido premiadas, entre ellas: “Volver al Futuro”, “Selena”, “Thundercats”, “Stuart Little”, “Como perros y gatos” y “Pulgarcita”, entre otras.

Magdalena siempre ha buscado la forma de hacer su trabajo de la mejor manera y con gran calidad, por lo que se ha adaptado a cada innovación tecnológica, ya que siempre está dispuesta a aprender. Al respecto, fue la primera directora que trabajó con tableta electrónica, y debido a la pandemia se acopló a trabajar vía remota como lo sigue haciendo hasta la fecha.

“Me parece fascinante tener la oportunidad de seguir practicando y conociendo nuevos sentidos de doblaje, y ahora tengo mi propio equipo en casa para trabajar vía remota. He tratado de no quedarme estancada porque tengo 75 años. Hace un tiempo me caí y me pegué en la cabeza, y aprendí nuevamente a hablar, caminar y cantar. Para trabajar apuntaba todo lo necesario para recordar; gradezco mucho la paciencia de los directores”.

Amor y pasión por el trabajo

Menciona que ha querido retirarse muchas veces del doblaje, sin embargo, por una u otra razón no lo ha hecho, especialmente por el amor que le tiene a esta profesión. Únicamente se ha retirado de la dirección del doblaje por diversos motivos.

“Lo que ya no hago es dirigir, precisamente porque se me olvidan las cosas. Aunque no parezca los años sí pesan, soy muy exigente y consciente de lo que hago. En la actualidad la forma de catalogar los errores va conforme a la edad, si eres joven dicen que por distraído o despistado, pero si yo me equivoco es porque estoy vieja, y es que si hay algo terrible en este negocio es envejecer, porque la tolerancia es mínima aunque yo puedo jactarme de mucho respeto de mis compañeros”.

Lecciones y aprendizajes

Durante décadas el doblaje mexicano ha sido considerado uno de los mejores a nivel mundial debido a su calidad y talento de los actores y actrices. Y, por supuesto, a lo largo de los años ha tenido una gran evolución.

“Quiero creer que México aún es el país rey del doblaje porque mantiene su calidad. La evolución del doblaje en México ha sido grande, para empezar se hacían muchos largometrajes de principios de siglo, donde hablabas de otra manera, especialmente se acostumbraban mucho las películas de español antiguo, por ejemplo en 'La vida de Juana de Arco' decían frases como 'vos queréis', y para abordar el español antiguo tenías que ser una persona preparada para saber conjugarlo. También ha cambiado mucho el ritmo de hablar y debes adaptarte a las palabras que ya no se usan y al lenguaje actual”.

Para ser una buena actriz o actor de doblaje, Magdalena menciona que es importante tener ritmo y excelente retentiva, saber leer y actuar, porque todo lo vas a dar con la garganta y no debes moverte porque el micrófono es muy sensible.

“He tenido la oportunidad de aprender mucho, y le doy gracias a Dios que he tenido grandes maestros. Ya enseñé a mucha gente a dirigir y a actuar, definitivamente es una carrera de las más completas y que me ha dado grandes satisfacciones”.

Su familia ha continuado el importante legado que sus padres iniciaron en el doblaje, pues también se han dedicado a este ámbito, su hermana Keta Leonel, su hijo Arturo Mercado Jr., su sobrina Erica Edwards, su nuera Diana Galván Santos, su nieta Ali Mercado Santos y su consuegra Diana Santos.

Corazón y voz

A lo largo de su carrera, Magdalena Leonel de Cervantes ha realizado importantes papeles en destacadas producciones a nivel internacional, algunos de éstos son:

Princesa Leia (Carrie Fisher) en “Star Wars Episodio IV”

Cheetara en “Thundercats, los felinos cósmicos”

Bree Van De Kamp (Marcia Cross) en “Esposas Desesperadas”

Kate McCallister (Catherine O'Hara) en “Mi pobre angelito”

Dra. Michaela Quinn (Jane Seymour) en “Dr. Quinn”

Lorraine Baines McFly (Lea Thompson) en “Volver al futuro”

Kay Adams (Diane Keaton) en los doblajes originales de “El Padrino” y “El Padrino II”

Ellen Brody (Lorraine Gary) en “Tiburón” y “Tiburón 2”

Reina Narissa (Susan Sarandon) en “Encantada”

Mamá de Pulgarcita en “Pulgarcita”

Libba Gardner en “Soul”

Donna Sheridan (Meryl Streep) en “Mamma Mia!”

Chairol Burnett en “Toy Story 4” y “Forky pregunta”

Linda (Meryl Streep) en la 2ª versión de “El francotirador”

Baronesa Elsa Schraeder (Eleanor Parker) en “La novicia rebelde”

Morticia Addams (Carolyn Jones) en Los locos Addams (Segunda versión doblada)







