[Diversia] Diputados legislan a favor del género no binario

El género binario cada vez va ganando más terreno en el país, logrando que en varias entidades se adecuen las leyes a esta realidad.

Pero ¿qué es el género no binario? De acuerdo con el doctor César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UNAM), las personas no binarias, aunque biológicamente son mujeres u hombres (según la medicina), no se piensan ni se sienten identificados con ningún género de manera binaria. Son personas en las fluye a la vez lo femenino y lo masculino.

En el artículo El género no binario exige ser reconocido de Gaceta UNAM, el doctor afirma que su postura va más allá de la vestimenta, de mezclar prendas femeninas con masculinas, refrendan su identidad de género en el lenguaje, sustituyendo en algunos pronombres las vocales por la “e”; demandando su derecho a ser reconocidos jurídicamente como personas no binarias.

Si bien aún hay mucha renuencia a reconocer y apoyar esta identidad de género, en temas legislativos ya se están dando avances a nivel mundial.

En Morelos, la LV Legislatura analiza reformas a los artículos 13 y 19 de la Constitución estatal para señalar a las personas, como los sujetos de derecho, y por consecuencia, eliminar cualquier forma de discriminación a la comunidad LGBT+.

La propuesta fue impulsada por la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo bajo el argumento de dejar atrás la categoría binaria en la que solo mencionan al varón y a la mujer como ciudadanos y con ello, reconocer a los grupos sociales identificados en esta comunidad.





Argentina

Primer país en Latinoamérica que ha incluido la posibilidad de no tener que elegir ni masculino ni femenino dentro de la opción de género del Documento Nacional de Identidad (DNI) y reemplazar esas opciones con la letra “X”.

El decreto aprobado el pasado mes de julio señala que “el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida”.





Nueva York

A principios de 2020 en entró en vigor una nueva etiqueta “X” para reflejar una identidad no binaria; si bien no esta disponible al momento del nacimiento, es una opción para enmendar las actas de nacimiento de jóvenes y adultos.





Alemania

Desde 2013 se permite a los padres de recién nacidos a no registrar obligatoriamente a sus hijos como mujeres u hombres cuando no se podía determinar con claridad su género.

El objetivo de la reforma, que seguía la recomendación del Comité Ético Alemán, era evitar presiones sobre los padres y que no tuvieran que determinar inmediatamente después del nacimiento de su bebé el sexo.





Nueva Zelanda

Es posible registrar su sexo en el certificado de nacimiento como "indeterminado / intersexual / no específico". Según el ministerio del Interior de Nueva Zelanda, "El sexo de un niño se puede especificar como indefinido si no se puede determinar si el niño es hombre o mujer”.





Pakistán

A partir de 2009 Pakistán se convirtió en uno de los primeros estados del mundo en reconoce legalmente el “tercer género”.