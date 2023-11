Diabetes, una enfermedad muy cara y en crecimiento

El envejecimiento de la población e incremento de la obesidad están asociados con el aumento de la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), señala Servicios de Salud Morelos.

Además, en la entidad tan sólo en 2020 la tasa de mortalidad atribuible a esta enfermedad fue de 144.9 defunciones por cada 100 mil habitantes mayores de 20 años, las cuales se concentraron en los municipios de Jojutla, Amacuzac, Axochiapan, Zacatepec y Tepalcingo.

Esta enfermedad ha ido creciendo en los últimos años, aunado a ser una de las 10 causas más frecuentes de hospitalización en adultos, sobre todo porque incrementa el riesgo de sufrir infarto al miocardio o cerebral, y se le atribuye el 30 por ciento de la mortalidad en general.

Es prevenible, pero...

Aunque esta enfermedad es prevenible causa la muerte de millones de personas en todo el mundo. Uno de los tratamientos que se utiliza para hacerle frente a la diabetes mellitus tipo 2 es la metformina.

Especialistas señalan que este medicamento ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre, ya que disminuye la cantidad que absorbe de los alimentos y la que forma el hígado; asimismo, incrementa la respuesta del cuerpo a la insulina. No obstante, este fármaco no se utiliza para tratar la diabetes tipo 1.

Tratamiento caro

Según la Federación Mexicana de Diabetes los costos de esta enfermedad son elevados, ya que una persona sin control y con complicaciones puede llegar a gastar hasta más de un millón 153 mil pesos, en tanto un paciente con control su gasto anual no supera los 90 mil pesos.

No obstante, de inicio, cuando se detecta la enfermedad, una persona en México llega a realizar un gasto hasta cerca de 20 mil pesos por la compra del glucómetro, jeringas, lancetas, tiras reactivas, insulina y metformina, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

Hasta el año 2022 Servicios de Salud Morelos tenía registrados casi nueve mil 700 pacientes con diabetes y un total de seis mil personas bajo tratamiento.

Hábitos y conciencia

En Cuautla, la Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad que va creciendo el número de pacientes, reconoce Leonardo Vargas Valle, subdirector de Salud Municipal, quien refiere que la localidad está en el sitio ocho con mayor incidencia.

Agrega que la obesidad es una de las principales causas para padecer diabetes, pero también los antecedentes familiares, falta de ejercicio y una dieta saludable.

"Es una enfermedad que, más allá de buscarle solución, es importante prevenir con dieta y ejercicio en primera instancia, un trabajo difícil ya que los ciudadanos no fácilmente adquieren esos hábitos".

Precisa que en la Heroica no existe desabasto de medicamento, como la metformina, pues con las enfermedades crónico degenerativas se procura que los pacientes tengan su esquema básico.

"Pero hay que darnos cuenta que la manutención de la ciudadanía enferma al país, estado y municipio les cuesta mucho recurso económico, cuando es una enfermedad prevenible, y bien ese recurso podría destinarse a otras enfermedades", opina Vargas Valle.

El sedentarismo, la mala alimentación y el sobrepeso u obesidad son determinantes en el desarrollo de diabetes. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Agregó: "Hay que hacer conciencia y no dejarle toda la carga al gobierno, a la Secretaría de Salud, a los médicos, no exigir que haya más medicamento cuando se sigue tomando refresco, comiendo pan; todo lo que lleve azúcares y harinas en exceso, diciendo que el gobierno les da el medicamento; pero la realidad es que este sistema no sobrevivirá mucho tiempo".

Esto coincide con lo informado por la Secretaría de Salud, en el sentido de que los malos hábitos alimenticios favorecen el desarrollo de dicha enfermedad.

Incremento de pacientes

Según el Informe Trimestral de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria Diabetes Mellitus Tipo 2, con corte a julio de 2023, en Morelos se registró una asistencia hospitalaria de 131 pacientes por diabetes, un incremento de 41 personas en comparación con el trimestre anterior.

Las acciones de prevención y control se realizan a través de los Servicios de Salud, así como los hospitales públicos, mediante las Normas Oficiales Mexicanas, las Guías de Práctica Clínica y las estrategias de PrevenIMSS y PrevenISSSTE.

Pese a que los tratamientos para esta enfermedad son variados y pueden ser controlados con pastillas, en casos más delicados se recomienda el uso de la hormona de la insulina, sin embargo, los centros de salud y de derechohabiencia tratan en primera etapa con metformina.

De los pacientes que reportaron uso de hipoglucemiantes orales, la metformina fue el más utilizado con 57.9 por ciento. Dentro de los otros hipoglucemiantes orales utilizados por los pacientes con diabetes tipo 2 se incluye la acarbosa, glimepirida linagliptina, sitagliptina, dapaglifozina, vidagliptina y pioglitazona.

Mientras que el 32.57 por ciento de los casos refirió recibir manejo con insulina, siendo la insulina glargina la más utilizada. Con respecto al tiempo de uso la mediana fue de seis meses.

El camino para adquirir los fármacos suele ser diferente para cada paciente, en muchas ocasiones el seguimiento en el tratamiento de las personas que padecen diabetes se ve afectado por la accesibilidad a los medicamentos, tanto por la cuestión médica como las distancias en los centros de salud u hospitales.

La Secretaría de Salud de Morelos reportó que la entidad adquiere sus propios medicamentos, pero a pesar de esta situación y de que desde 2019 no ha habido desabasto de fármacos, para el primer trimestre de 2023 todavía persiste un rezago de por lo menos el 10 por ciento para atender diversas enfermedades.

Para el sector de salud se presupuestó un recurso de más de 850 mil millones de pesos, de los cuales 111 mil millones de pesos se destinaron a comprar medicinas.

Si bien la metformina no ha presentado desabasto, los usuarios que la padecen deben pasar horas formados para recibirla y esto tiene que hacerse de manera recurrente o por lo menos una vez al mes.

A pesar de que son fármacos de venta libre, los precios pueden ser muy variados desde los 30 hasta los 600 pesos, pero normalmente los precios más elevados son de medicamentos compuestos.

La insulina también puede ser adquirida en farmacias e incluso en tiendas de autoservicio; sin embargo, las cantidades y el tipo de insulina forzosamente tiene que estar prescrita por un especialista. / Con información de Dulce Gaviña