Cuernavaca y Huitzilac se unirán en la Ruta Cuahuitzil

Cuernavaca y Huitzilac se unirán el próximo 22 de octubre en la Ruta Cuahuitzil, la cuál partirá desde la Plaza de Armas en la capital morelense en punto de las 9:00 horas, dónde se estarán haciendo demostraciones de vehículos automotores todo terreno.

El propósito de este evento 100% familiar es fomentar el turismo en ambos municipio de Morelos, puesto que Cuernavaca, como capital morelense, es el destino elegido por muchos turistas, sin embargo, Huitzilac es la entrada de todos los que vienen de la Ciudad de México.

Se tiene previsto que la Ruta Cuahuitzil se realice año con año, este evento servirá para juntar a los amantes de la aventura, quienes serán dividirlos en cuatro categorías, partiendo del offroad, jeeps, cuatrimotos y las motocicletas de campo traviesa.

Se estima la participación de 100 vehículos, que partirán del Zócalo de Cuernavaca para dirigirse a la vía del tren y posteriormente se realice una parada para fotografías entre los participantes, continuando con la ruta se llegará a la comunidad de Coajomulco; cabe mencionar que la ruta estará controlada con GPS para que ningún participante se pierda durante el trayecto.

Reiteraron que esta no es una carrera, pues no se busca generar problemas con las vialidades, por lo que no se tratará de quién llegue primero al final del recorrido, sino que todos participen y se diviertan.

Asimismo, se busca que este evento permita una derrama económica para ambos municipios y sobre todo que ayude a resaltar el atractivo que Morelos tiene como un lugar turístico, en las localidades en las que se harán paradas durante el recorrido los locatarios solicitaron permiso para la venta de alimentos y apoyar a sus bolsillos.

El alcalde de Huitzilac, Rafael Vargas Muñoz, señaló que buscarán reforzar las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los asistentes durante el trayecto: “Estamos perfectamente organizados en el tema de seguridad… En Huitzilac tenemos 80 elementos de la Guardia Nacional, las Lagunas de Zempoala también nos van a estar apoyando, hoy ya contamos con 43 elementos de la policía municipal en coordinación de Cuernavaca darles también esa seguridad a los turistas que nos visitan”, explicó.

Por su parte, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que el evento tiene como finalidad incorporar en una misma actividad el deporte extremo y turismo, donde además recorrerán áreas ecológicas: “Compartimos el bosque del agua, Huitzilac, Cuernavaca, Ciudad de México, Estado de México y queremos que ya no solo siga siendo un punto de atención para quienes se dedican a la tala clandestina, sino que lo recuperemos para hacer actividades recreativas y que la gente haga turismo y genere derramas económicas”.





