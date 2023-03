Covid es el gran reto de las autoridades sanitarias

La investigadora de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), Brenda Valderrama Blanco explicó que el Covid-19 se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, continuará vigente y tendrá incrementos en tiempos determinados como en invierno, pero no con la misma severidad.

Sin embargo, la población que padeció el virus presentará estragos que pondrán en riesgo su vida.

“Siempre habrá gente más vulnerable, como pasa con la influenza, podemos equipararlas, la personas que tienen enfermedades crónicas, debilidad inmunológica van a ser más susceptibles, pero ya no veremos estos picos de crisis sanitaria como la vivimos hace tres años”, compartió.

Una vez que pase la sexta ola, continuará el “covid extendido” generado por la infección, situación a la que el sector salud no presta la atención necesaria, dijo la especialista. Esta infección podría generar padecimientos crónicos y hasta la muerte.

“Puede manifestarse de una manera muy compleja, desde la caída del pelo, disfunción eréctil, problemas cardíacos, derrames cerebrales, fatiga crónica, problemas inmunológicos, hasta problemas en la piel, eccema”, mencionó.

Al ser una enfermedad inflamatoria puede dejar secuelas a largo plazo en personas, de tal manera, que se necesita un censo para tipificar y tratarlas médicamente, “no se tiene un registro de estas personas, si ahorita le dices a un paciente es que estas deprimido no lo dimensionan que proviene del covid, no los clasifican como covid extendido”, dijo Brenda Valderrama.

El aumento en infartos, derrames cerebrales, hepáticos, podrían demostrar las consecuencias de haber padecido el virus que atacó al 100 por ciento de la población.

Sobre el relajamiento de las medidas sanitarias, opinó que es adecuado tras dos años de encierro, pero la población podría seguir usando el cubre bocas en zonas de riesgo.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!