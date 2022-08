Conoce las plantas que hay en el Jardín Etnobotánico

El Jardín Etnobotánico y museo de medicina tradicional, ubicado en el Centro INAH Morelos en la colonia Acapantzingo en Cuernavaca, es uno de los lugares que ha servido para el estudio herbolario desde que en 1994 la Asociación Mexicana de Jardínes Botánicos le otorgó el nombramiento para albergar la Colección de Plantas Medicinales, mismas que hasta el momento suman 950 especies.

Este jardín es considerado como uno de los pulmones centrales de la ciudad, por lo que su conservación y cuidado es de suma importancia ya que alberga plantas endémicas del país, así como plantas exóticas, mismas que se han prestado para su estudio y conservación.

“Tenemos en un lugar muy pequeño diferentes especies de diferentes climas, es por ello que debemos de cuidar sus condiciones, y más porque estamos en la ciudad, se debe de acondicionar desde el suelo hasta su entorno por completo”, explicó la bióloga Edith Antonio Olea, encargada del herbario del centro INAH Morelos.

Dijo que además de las plantas vivas que tienen en su colección, también cuentan con un herbario, el cual es una colección de plantas secas y clasificadas que se usa como material de estudio para la botánica, éste les ha servido para acercar a los estudiosos, así como al público en general, para identificar y conocer las características de plantas que por alguna razón no se pueden encontrar en la región o que por el momento no se encuentran disponible en el jardín.

Entre las plantas más raras que se pueden encontrar en el jardín se encuentra el “árbol de la salchicha”, o como su nombre científico lo marca “Kigelia Africana”, el cual no es muy común en la zona, pero cualquier persona puede tener acceso a él en el Jardín Etnobotánico, “como no es planta nativa de méxico, no tiene mucho, sino que lo ocupamos como planta ornamental”, de hecho, su fruto es muy similar al estropajo", explicó.

Otra de las especies que más ha llamado la atención, y que se encuentran en el Jardín, es el árbol de canela, con el cual se tuvo que adecuar la tierra para que pudiera preservarse; pese a que su acceso es muy sencillo debido a exportación, tenerlo vivo sirve para poder estudiarlo.

Entre las rejas que protegen las diferentes colecciones se encuentra la pasiflora, la cual ayuda a combatir problemas de insomnio, así como diarreas, resfriados y de tos, siendo ésta originaria del sur de Estados Unidos.

Asimismo, dentro del jardín hay lugares que no son abiertos para todo el público, sin embargo son áreas de investigación como el orquidiario, el cual es exclusivo para su conservación y estudio, pues el jardín lo ha ido armando con donativos tanto de especie como materiales para poder conservarlos; ahí se encuentran colecciones incluso de orquídeas silvestres, las cuales no se podrán encontrar en los viveros del estado.

En las áreas de investigación y propagación se busca que haya una reserva de diferentes especies pues en dado caso de que alguna planta se enferme se puede reemplazar el ejemplar sin afectar el catálogo que tienen.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local